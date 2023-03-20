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美福大火裁罰全撤銷！桃市盼修法維護正義 環署回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對美福倉儲火災裁罰，環保署表示，將與各縣市環保局研商是否有修正空汙法的必要及評估將倉儲業納入列管對象。圖／聯合報系資料照
針對美福倉儲火災裁罰，環保署表示，將與各縣市環保局研商是否有修正空汙法的必要及評估將倉儲業納入列管對象。圖／聯合報系資料照

桃園美福公司的倉儲去年3月發生大火，桃市依違反空氣污染防制法及廢棄物清理法共裁罰600萬元，近日卻被發現罰款全被撤銷，引發爭議。桃市環保局建議環保署針對空汙法適當修法，並將倉貯業務納入廢棄物清理法指定公告事業；環保署回應，類似情況各縣市都發生過，後續會與各縣市環保局研商是否有修法必要，及評估將倉貯業納入列管對象。

美福倉儲火災事件，桃市環保局依火災調查資料，認定美福因電氣管理不當導致火災，依違反空汙法裁罰最高500萬元，但美福提起訴願後，環署訴願委員會認為，「管理不當產生自燃」應限於因堆置物品而管理不當，認定美福訴願有理，撤銷處分。

而災後產生的大量廢棄物，桃市環保局認為美福未依規定貯存並依限清理，導致惡臭物質殘留，情節重大，依違反廢清法裁處最高100萬罰鍰，但經市府訴願審議委員會審議後，認為不具適法性而撤銷裁罰；桃市環保局為此函文環署建議空汙法修法，以及將倉貯業納入列管對象。

對此，環保署空保處長蔡孟裕說明，空汙法主要是「防治空氣汙染」，一般家戶、房舍、倉庫等因不可抗力原因，如電線走火、縱火等所造成的火災意外，並非空汙的汙染源，因此不宜以空汙法管制，而應依公共危險罪處置。

考量堆置物品因管理不當而發生自燃情況，導致空汙，環保署在2018年8月1日修正空汙法第32條第3款，增訂「管理不當產生自燃」為空汙行為，但該條文指，「可燃燒物因堆積醱酵產生沼氣等可燃氣體，引發自燃情形」，其他如電氣走火或人為縱火等火災因素，則非屬空汙法的空汙行為，不宜以空汙法裁罰。

蔡孟裕指出，火災事故肇因樣態多，消防法也訂有相關規範如電氣及消防檢查等，應依火調結果依相關法令追究責任。若符合空汙法第32條第1項第3款規定「堆置物品管理不當產生自燃」，自得依空汙法處分，但不宜擴大為各種火災樣態均以空汙法裁罰。

蔡說，由於類似情況不只在桃園市發生過，後續參考桃園市環保局函文內容後，與各縣市環保局研商是否有修正相關規定的必要；另有關違反廢清法遭撤銷部分，因該公司為倉貯業，目前非屬廢清法列管範圍，為加強列管事業，後續也會與各縣市環保局討論，評估是否將倉儲業納入檢討擴大列管對象。

火災 環保署 廢棄物

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