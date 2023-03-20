美福大火裁罰全撤銷！桃市盼修法維護正義 環署回應了

桃園美福公司的倉儲去年3月發生大火，桃市依違反空氣污染防制法及廢棄物清理法共裁罰600萬元，近日卻被發現罰款全被撤銷，引發爭議。桃市環保局建議環保署針對空汙法適當修法，並將倉貯業務納入廢棄物清理法指定公告事業；環保署回應，類似情況各縣市都發生過，後續會與各縣市環保局研商是否有修法必要，及評估將倉貯業納入列管對象。

美福倉儲火災事件，桃市環保局依火災調查資料，認定美福因電氣管理不當導致火災，依違反空汙法裁罰最高500萬元，但美福提起訴願後，環署訴願委員會認為，「管理不當產生自燃」應限於因堆置物品而管理不當，認定美福訴願有理，撤銷處分。

而災後產生的大量廢棄物，桃市環保局認為美福未依規定貯存並依限清理，導致惡臭物質殘留，情節重大，依違反廢清法裁處最高100萬罰鍰，但經市府訴願審議委員會審議後，認為不具適法性而撤銷裁罰；桃市環保局為此函文環署建議空汙法修法，以及將倉貯業納入列管對象。

對此，環保署空保處長蔡孟裕說明，空汙法主要是「防治空氣汙染」，一般家戶、房舍、倉庫等因不可抗力原因，如電線走火、縱火等所造成的火災意外，並非空汙的汙染源，因此不宜以空汙法管制，而應依公共危險罪處置。

考量堆置物品因管理不當而發生自燃情況，導致空汙，環保署在2018年8月1日修正空汙法第32條第3款，增訂「管理不當產生自燃」為空汙行為，但該條文指，「可燃燒物因堆積醱酵產生沼氣等可燃氣體，引發自燃情形」，其他如電氣走火或人為縱火等火災因素，則非屬空汙法的空汙行為，不宜以空汙法裁罰。

蔡孟裕指出，火災事故肇因樣態多，消防法也訂有相關規範如電氣及消防檢查等，應依火調結果依相關法令追究責任。若符合空汙法第32條第1項第3款規定「堆置物品管理不當產生自燃」，自得依空汙法處分，但不宜擴大為各種火災樣態均以空汙法裁罰。

蔡說，由於類似情況不只在桃園市發生過，後續參考桃園市環保局函文內容後，與各縣市環保局研商是否有修正相關規定的必要；另有關違反廢清法遭撤銷部分，因該公司為倉貯業，目前非屬廢清法列管範圍，為加強列管事業，後續也會與各縣市環保局討論，評估是否將倉儲業納入檢討擴大列管對象。