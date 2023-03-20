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CAR-T細胞治療費用上千萬 討論納健保暫時支付

中央社／ 台北20日電

新興的CAR-T細胞治療法，療程高達新台幣上千萬元，健保署今天表示，廠商已提出納入健保建議，雙方近期將展開討論，不排除採取「暫時性支付」，盡量努力拚今年底完成任務。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午舉行會議，審查「再生醫療法」草案，衛生福利部部長薛瑞元透露，價格昂貴的CAR-T細胞治療已準備納入健保給付，正在議價中。

中央健保署醫審及藥材組長黃育文今天晚間告訴中央社記者，廠商已提出CAR-T細胞治療納入健保建議，衛福部食品藥物管理署核准CAR-T許可證有2種治療適應症，第1種是「急性淋巴性白血病（ALL）18歲以下兒童、25歲以下年輕成年病人」。

第2種則是「經兩線或兩線以上全身治療後之復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）」，黃育文說，根據廠商提出的預估治療人數大約落在數十人至百人之間，在健保資源有限的情況下，只能先找出最有效益的族群提供給付。

黃育文表示，已經在安排與廠商討論時間，因為有兒童用藥將列入優先討論名單，包含給付範圍及支付方式都需要與廠商討論，在給付範圍確定後，還需要在專家會議討論，由臨床端提出建議最有效益的族群，才能估算出未來可能受惠人數。

黃育文說，CART-T納入健保，現階段已經完成醫療科技評估報告（HTA），上述前置作業順利規劃出完整方案，會儘速提至全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，不排除採取「暫時性支付」，盡量努力拚今年底完成任務。

部分新藥新科技昂貴卻療效實證不足而遲未納入健保，病患自費負擔不小，中央健保署署長石崇良在日前接受中央社專訪時表示，未來考慮有條件暫時健保收載，交由專家討論。

石崇良當時說明，有條件暫時收載健保的條件，包括議價、付費、財務風險分攤等；其次就是後續資料提供，累計到一定的治療個案後，再回頭檢視、評估結果，是否真如藥廠所言有很好療效，或是有無更大副作用等，若證明沒有優於現在傳統或標準治療，就不再收載。

健保 石崇良 薛瑞元

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