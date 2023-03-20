猴痘疫苗預約平台提前上路 3月21日下午3時開放
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天晚間說，猴痘疫苗預約平台預計明天下午3時開放，以便民眾提前了解接種條件及準備預約，第一階段可預約2500人，24日施打規劃暫時不變。
據疾管署統計，台灣目前累計12例猴痘確定病例，分別為7例本土及5例境外移入病例，7例本土個案分別來自台北、新竹、雲林及高雄等地，皆為散發事件，病例屬於不同傳染鏈，社區風險持續增加，疫調不易找出彼此關聯性。
原本規劃第一階段暴露前預防（PrEP）猴痘疫苗預防接種，先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先，預計22日開放預約。但羅一鈞今天晚間接受媒體聯時表示，因為很多民眾想要早點登記，或有更多時間完成登記，已與醫療院所討論好，可以提前一天開放預約登記。
羅一鈞說，第一階段可預約2500人，6個直轄市合作醫院名單、開放診間時段，及預約細節和施打注意事項，都會在明天上午10時30分的疾管署每週例行疫報記者會說明，24日施打規劃則暫時不變。
猴痘疫苗目前由公費負擔，沒有自費市場，接種對象是與確診者曾有任何形式性接觸的高風險接觸行為、但未曾接種過暴露後預防（PEP）疫苗者，可於健康監測期滿後接種；另外就是近6個月內曾有高風險性行為者，例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等。
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