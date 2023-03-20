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3月底高雄水情可能升級橙燈 陳其邁視察自來水廠整備

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
因應3月底水情燈號再升級橙燈，高雄市長陳其邁今下午前往自來水公司澄清湖給水廠視察蓄供水整備情況。記者蔡容喬／攝影
因應3月底水情燈號再升級橙燈，高雄市長陳其邁今下午前往自來水公司澄清湖給水廠視察蓄供水整備情況。記者蔡容喬／攝影

因應3月底水情燈號可能再升級橙燈，高雄市長陳其邁今天（20日）下午前往自來水公司澄清湖給水廠視察供水整備情況。他表示，高雄水情燈號轉黃燈後，日供水量從145萬噸降至141萬噸，每天可節省4萬噸水量，已建請經濟部月底調整為橙燈，針對用水大戶減量供水，約可再將日供水量再省下3萬噸。

陳其邁拜託自來水公司，能兼顧高地與管線末端正常供水，有效節流配水。開源部分，目前在大樹增加11口抗旱水井，可日供5萬噸水，4月還會有8口抗旱井上路，可再供2.4萬噸的水，鳳山水資源廠則可再增加2.4萬噸再生水，希望能在四月底水情最嚴峻時，盡量不要擴大限水，對民生與產業造成影響。但他也說，如果四月底沒有再下雨，就要再另行開拓水資源並進一步實施節水措施。

自來水公司總經理李嘉榮說，陳其邁市長視察高雄澄清湖給水廠供水狀況，主要是了解萬一水情再轉燈號，是否做好相關準備。以目前進入黃燈夜間減壓供水階段，是141萬噸日供水量，如不下雨，將持續降低；今天河川流量只剩5.5cms，所有伏流水與抗旱水井都上場，如有多餘水量就會蓄積在澄清湖給水廠內，目前正常供水從33萬噸降至31萬噸，但水源約還有33萬進來，可稍微增加蓄水量，供水無虞。至於供水不穩如水管末端及高地，水車或設臨時加水站也在整備中。

李嘉榮表示，針對管線末端最大關鍵還是要看四月份水情，水公司配合經濟部及水利署水源盤點調控，希望確保四月底不會轉紅燈分區限水（日供水量125萬噸以下），也期盼屆時春雨及梅雨來臨，讓川流量回升。

澄清湖給水廠目前正常供水，日約31萬噸，每天仍有33萬噸水源進量，供水無虞。記者蔡容喬／攝影
澄清湖給水廠目前正常供水，日約31萬噸，每天仍有33萬噸水源進量，供水無虞。記者蔡容喬／攝影
因應3月底水情燈號再升級橙燈，高雄市長陳其邁今下午前往自來水公司澄清湖給水廠視察蓄供水整備情況。記者蔡容喬／攝影
因應3月底水情燈號再升級橙燈，高雄市長陳其邁今下午前往自來水公司澄清湖給水廠視察蓄供水整備情況。記者蔡容喬／攝影

澄清湖 抗旱 梅雨 水利署 水資源 陳其邁

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