3月底高雄水情可能升級橙燈 陳其邁視察自來水廠整備

因應3月底水情燈號可能再升級橙燈，高雄市長陳其邁今天（20日）下午前往自來水公司澄清湖給水廠視察供水整備情況。他表示，高雄水情燈號轉黃燈後，日供水量從145萬噸降至141萬噸，每天可節省4萬噸水量，已建請經濟部月底調整為橙燈，針對用水大戶減量供水，約可再將日供水量再省下3萬噸。

陳其邁拜託自來水公司，能兼顧高地與管線末端正常供水，有效節流配水。開源部分，目前在大樹增加11口抗旱水井，可日供5萬噸水，4月還會有8口抗旱井上路，可再供2.4萬噸的水，鳳山水資源廠則可再增加2.4萬噸再生水，希望能在四月底水情最嚴峻時，盡量不要擴大限水，對民生與產業造成影響。但他也說，如果四月底沒有再下雨，就要再另行開拓水資源並進一步實施節水措施。

自來水公司總經理李嘉榮說，陳其邁市長視察高雄澄清湖給水廠供水狀況，主要是了解萬一水情再轉燈號，是否做好相關準備。以目前進入黃燈夜間減壓供水階段，是141萬噸日供水量，如不下雨，將持續降低；今天河川流量只剩5.5cms，所有伏流水與抗旱水井都上場，如有多餘水量就會蓄積在澄清湖給水廠內，目前正常供水從33萬噸降至31萬噸，但水源約還有33萬進來，可稍微增加蓄水量，供水無虞。至於供水不穩如水管末端及高地，水車或設臨時加水站也在整備中。