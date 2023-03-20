大葉大學視覺研究發現 眼睛疲勞竟造成不想念書
彰化縣大葉大學視光系助理教授陳雅郁進行「非老花成年人之雙眼視覺異常調查與改善」計畫獲國科會補助，她研究發現，20歲到40歲的非老花成年人中，高達一半的人有雙眼視覺異常問題，也和過度使用三C產品，造成眼睛疲勞，甚至影響學習。
陳雅郁說，現代人過度依賴和使用3C產品，近距離看三C產品的用眼時間變長，容易造成視覺疲勞等問題，她研究發現，最常見的雙眼視覺異常為「普通外斜位」、「聚合不足」、「調節不足」，導致用眼時可能出現模糊、複視等現象。
陳雅郁也發現，研究個案中有人從小就過度使用三C產品，造成雙眼視覺異常後，無法看近物太久，否則眼睛會疲勞、不舒服、視力模糊，久而久之就不喜歡看書、閱讀，其實是因眼睛不適而影響學習。
「非老花成年人之雙眼視覺異常調查與改善」計畫論文已在美國視覺與眼科研究協會年會ARVO發表，下階段將運用虛擬實境進行視覺訓練，協助改善視覺問題。
陳雅郁說，其實透過一些眼球和眼睛運動，是可以有效改善眼睛不適感，也建議換成螢幕較大的三C產品，使用每20分鐘，最好能注視遠方6公尺處的東西至少20秒，讓眼睛可以放鬆，看螢幕時記得眨眼睛，讓眼睛保持濕潤，每天至少戶外活動1小時，讓眼睛可以於陽光底下注視不同距離的景物。
視光系碩士生鄭美穎也在大學四年級時，就以「藍光與抗藍光產品對於雙眼視覺機能的影響」計畫獲110年國科會大專學生研究計畫補助，鄭美穎說，疫情期間大家在家工作或數位學習，使用3C產品的機會增加，科學文獻已經證實藍光對眼睛有害，可能會引發疲勞酸澀等問題，她針對抗藍光貼片進行研究，實驗發現可以減少視覺不適。
視光系大四生劉千妙也獲111年國科會大專學生研究計畫補助執行「以虛擬實境結合雙眼視覺檢測之應用與評估」計畫，劉千妙說，傳統檢查視力的機器體積較大，攜帶不易，目前美國已使用VR(虛擬實境)等技術來進行雙眼機能檢測，在陳雅郁老師的指導下，她嘗試比較傳統驗度儀與VR檢測有無差異，希望能讓檢查工作更便利。
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