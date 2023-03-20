打破身障個人助理服務時數上限 最快4月改以需求評估

日前台北高等行政法院做出重要判決，創下國內重度身障者爭取個人助理服務時數的首宗勝訴，並撤銷了新北市政府社會局先前「每月服務上限60小時」的決定。時代力量立委王婉諭今表示，各地政府固守時數上限，平均每人每周僅獲4小時協助，身障者被迫忍受長年睡輪椅、一天一餐、全天包紙尿布度過月經期等苦境，衛福部何時才能提出具體改善方案，讓全國各地都根據需求評估訂定服務時數？衛福部部長薛瑞元表示，社家署所提的調整方案已在簽辦中，預計4月就會通過。

立法院社會福利及衛生環境委員會召開會議，王婉諭表示，去年審查身權法時就曾提到，服務時數的核定應以需求評估為基礎，然而，直到今天，各縣市政府依然固守時數上限。以新北市為例，每個月上限80小時，若提出專案申請，最高可到每月100小時，但即便如此，時數仍與需求評估結果有很大落差，衛福部到底有沒有通盤了解各地方的服務時數上限？

薛瑞元回應，社家署有在通盤了解，但他目前手上沒有數據。時數放寬的調整方案，目前正在簽辦中，「很快就會到我這邊」，新方案就是要以需求評估為導向，第一要務就是需求評估，第二則是做服務媒合，服務的媒合也涉及投入個人助理的人力供應是否充足。目前相關部門和團體的溝通已經完整了，正在簽辦中，預計4月就會簽到部長這邊，如果沒有太多，就會通過。