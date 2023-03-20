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因應少子化！ 賴清德：政府民間合作 讓教育人員發揮理想

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天接見「第30屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒敎育策進會陪同人員」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見「第30屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒敎育策進會陪同人員」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見「第30屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒敎育策進會陪同人員」，說明政府持續推動各項策略因應少子化問題。他期望未來，政府與民間共同合作，讓政府的幼兒教育政策能夠做得更好，第一線幼兒教育人員有更好的空間發揮理想，讓孩子們可以得到更好的照顧。

賴清德致詞時首先恭喜所有幼鐸獎得獎人，並感謝大家對幼兒教育的貢獻跟付出。孩子們人生的第一個教育階段，就是幼兒教育，政府有責任跟民間團體共同合作，提供給孩子們一個既安全、又豐富的學習環境，讓第一線幼教人員能夠照顧、教導孩子們，陪伴孩子們長大。

賴清德表示，為了要因應少子化問題，蔡英文總統上任後，就將少子化定位為國安問題，並要求行政院妥為處理。政府也協助減輕年輕夫婦的家庭負擔，讓大家不會因為經濟問題，想生而不敢生，這個就是後來總統提出的「0到6歲國家一起養」政策，去年公共化幼兒園已提前達到增加3000班的目標。此外，他在行政院長任內推動準公共化策略，邀請民間幼兒教育團隊加入，累計已有1859家私幼夥伴，再加上非營利幼兒園，總計提供孩子們超過47萬個平價就學機會。

賴清德也說，中華幼兒教育策進會30年來，用心舉辦幼鐸獎選拔，鼓勵第一線幼教人員，精神令人感佩。未來，政府除了接受立法院的監督跟指教以外，也非常希望能夠跟中華幼兒教育策進會，以及其他民間的組織，共同合作，讓政府的幼兒教育政策能夠做得更好，第一線幼兒教育人員有更好的空間發揮理想，讓孩子們可以得到更好的照顧。

賴清德 少子化

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