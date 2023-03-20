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拉拉山國家森林遊樂區4月18日開園 前5月一律半票100元

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市拉拉山國家森林遊樂區4月18日開園，民眾遊園優惠百元至9月30日。圖／新竹林管處提供
桃園市拉拉山國家森林遊樂區4月18日開園，民眾遊園優惠百元至9月30日。圖／新竹林管處提供

拉拉山國家森林遊樂區正式開園！林務局新竹林區管理處今天下午表示，拉拉山國家森林遊樂區經研議多年後，成為該局第19個國家森林遊樂區，預定4月18日開園，入園收費全票200元、半票100元，65歲以上長者與3至6歲兒童及小學生非假日戶外教學可享10元優惠票，前5個月多半價優惠。

位於台灣中海拔霧林帶的復興區拉拉山國家森林遊樂區，是林務局至今成立的第19個國家森林遊樂區，也是時隔20餘年後第一個由在地部落居民與政府機關凝聚共識，共同推動成立的國家森林遊樂區，園區雲霧繚繞，動植物生態資源豐富，原始林相保留完整，紅檜、台灣扁柏形成的巨木群，是北台灣最佳山區巨木群的觀賞景點。

新竹林區管處表示，為讓國人一覽拉拉山國家森林遊樂區的林相和巨木群美景，該處增設服務設施及健檢檢測巨木樹齡，完成交通接駁及培養社區解說導覽，完成遊客中心及設置簡單餐飲服務及收費處各項設施。

為慶祝拉拉山國家森林遊樂區4月18日開園，從開園當天起至今年9月30日，民眾遊園入園門票，優待票及免票之外，一律以半票100元收費，民眾若搭乘與新竹林區管處與在地合作的拉拉山車隊接駁入園，可再享門票打8折優惠，屆時歡迎民眾或親子大家來園區體驗、欣賞森林巨木群原始壯闊林相之美。

桃園市拉拉山國家森林遊樂區4月18日開園，民眾遊園優惠百元至9月30日。圖／新竹林管處提供
桃園市拉拉山國家森林遊樂區4月18日開園，民眾遊園優惠百元至9月30日。圖／新竹林管處提供
桃園市拉拉山國家森林遊樂區4月18日開園，民眾遊園優惠百元至9月30日。圖／新竹林管處提供
桃園市拉拉山國家森林遊樂區4月18日開園，民眾遊園優惠百元至9月30日。圖／新竹林管處提供

森林遊樂區 拉拉山 新竹

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