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台中新竹水情由藍轉綠 鄭文燦：為預警提早部署
台灣各地水情逐漸吃緊 ，除了南部地區水情燈號紛紛調整，台中及新竹率先調整為水情提醒的「綠燈」。行政院副院長鄭文燦今下午受訪時表示，燈號由藍轉綠，主要是為預警、提早部署，政府必確保中南部用水安全。
鄭文燦今天出席「晨星暨Smart智富台灣基金獎」頒獎典禮。他在受訪時表示，南部水情吃緊。因此中央成立旱災應變中心，從調度、備援、節水，擴大水資源來源等，用各種方式希望度過這次旱災。
鄭文燦也說，這次旱災嚴重性不亞於2年前的百年大旱，曾文水庫、南化水庫水位都下降到低點，必須確保南部用水安全，政府已從各種方案增加供水，在台中、新竹也是有水位下降問題，因此經濟部決定提早部署，讓燈號轉為綠燈主要是為降低水耗。
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