陳吉仲嗆休市是假議題 蛋商：對農委會無影響 但仍要抗議

本周蛋價遭「官方壓力」凍漲，引發蛋農和蛋商不滿，揚言下周再凍漲就無限期休市。農委會主委陳吉仲上午受訪時表示，休市是假議題，不需要特別操作。中華民國蛋價委員會執行長陳進丁對此表示，休市雖對農委會無實質影響，但仍要表達蛋農蛋商的無奈及不滿，接下來就是看本周六會議的討論及結果。

陳進丁表示，再凍漲就休市，是上周六參與會議所有人的共識。休市對農委會沒有實質的影響，被說是操作假議題也只能平常心面對，「但蛋農、蛋商真的也沒招了」，只能藉由這樣抗議，來表達內心的無奈及不滿。

對於部分蛋農私下交易哄抬價格，陳進丁說，維持市場價格穩定的解方仍要回歸雞蛋價格調漲；現在蛋產量少，原本一箱約910至970元，卻被黑市哄抬至一箱1500至1600元，若統一漲價，讓蛋價差距不要太大，黑市就沒有哄抬空間，消費者也不用花更多錢買蛋，另透過漲價也能以價制量。