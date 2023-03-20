南投4月啟動觀光工廠嘉年華 推出系列偏鄉兒童永續關懷體驗

今年是「觀光工廠旅遊年」，南投縣今號召全縣12家觀光工廠，搶先在4月啟動「南投觀光工廠嘉年華」，各工廠祭出優惠，同步辦理消費滿200元抽獎活動，縣府更結合旅宿、景點等推出電子套裝行程，盼國人到南投遊玩，刺激地方經濟。

縣府觀光處指出，經濟部推行發展觀光工廠滿20周年，涵蓋食衣住行育樂等多面向，至今全台已有164家，並將今年定位為「觀光工廠旅遊年」，南投縣為此號召縣內12家觀光工廠將在4月舉辦「暢遊南投觀光工廠嘉年華」。

南投縣政府今天串連全縣12家觀光工廠，於去年甫落成啟用的「世界最大的觀光工廠」樹德半山夢工廠舉行啟動記者會，當場宣布全縣觀光工廠在整個4月各自推出入場旅遊消費或贈品等優惠，在任一工廠消費滿200元就可登記抽獎。

觀光處長陳志賢說，南投觀光工廠嘉年華除了由各業者祭出優惠外，縣府也協同縣內好食民宿、觀光工廠及國立自然科學博物館合作推出「好食民宿遇見幸福」電子套票，透過套票遊程將能同時滿足住宿、觀光、買伴手禮等3大旅遊需求。

此外，南投觀光工廠嘉年華期間，縣府也與各觀光工廠特別規畫一系列偏鄉兒童永續關懷體驗行程，期望藉由觀光工廠本身所推廣的教育理念與課程，帶給偏鄉孩童在生活應用上的相關知識，寓教於樂，並拓展其視野。

南投縣長許淑華則表示，將持續協助縣內觀光工廠的發展和行銷，並從現有的產業裡加入創意、科技與人文特質，開發出具整合性、高附加經濟價值的項目，促進觀光工廠產業價值，帶動地方經濟及就業，也期望後續能有更多觀光工廠加入。