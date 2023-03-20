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獨／上千萬細胞治療可望納健保 健保署說明最新進度

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
圖為2022年7月，台大醫院為台灣首例CAR-T細胞治療治癒的血癌女童慶生，當時女童母親透露，為救愛女而賣房，才能負擔高達1000多萬台幣的療程費用。圖／台大醫院提供
圖為2022年7月，台大醫院為台灣首例CAR-T細胞治療治癒的血癌女童慶生，當時女童母親透露，為救愛女而賣房，才能負擔高達1000多萬台幣的療程費用。圖／台大醫院提供

去年7月，台大醫院為台灣首例CAR-T細胞治療治癒的血癌女童慶生，當時女童母親透露，為救愛女而賣房，才能負擔高達1000多萬台幣的療程費用。今上午立法院社會福利及衛生環境委員會召開會議，審查「再生醫療法」草案，多位委員關切價格高不可攀，弱勢民眾怎麼辦？衛福部部長薛瑞元透露，CAR-T已準備納入健保，正在議價，健保署午間證實已完成醫療科技評估，將與廠商討論以「暫時性支付」納入健保，預計可嘉惠數十名病人。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，目前台灣食藥署核准CAR-T許可證有兩種適應症，第一種是「ALL，急性淋巴性白血病之18歲以下兒童、25歲以下年輕成年病人」，以及「DLBCL，經兩線或兩線以上全身治療後之復發性或難治性的瀰漫性大B細胞淋巴瘤」，預估國內目前共有數十名病人。

黃育文說，CAR-T等於是基因治療加上細胞治療，從實驗室的細胞培養技術、輸送條件、醫院治療環境，都有很嚴謹的要求，因此要價不菲，國際上一個療程價格為1000多萬。過去國外有些治療成功的案例，治療後沒有復發，有可能一生只要治療一次，但因CAR-T療法問世時間還沒有很長，因此全球各國都還在追蹤，追蹤期從5年到15年不等。

黃育文表示，針對CART-T納入健保，目前已經完成醫療科技評估報告（HTA），正要約廠商來討論。與廠商討論的重點是抓出雙方可接受的數量和價格範圍，再提到專家會議，由專家決定給付範圍、最有效益的族群，最後再交由共同擬定會議討論，討論通過，就會納入健保給付。是否最快今年可納入健保？黃育文說，如果後續會議順利有共識，希望愈快愈好。

健保署署長石崇良日前曾指出，新藥可採取「先鬆後緊」的收載策略，即健保有條件暫時給付幾年，幾年後再評估其成本效益，若效益良好，可考慮正式收載，若不如預期，就不繼續給付。

CAR-T是健保署啟動「先鬆後緊」收載策略的優先項目？黃育文表示，CAR-T屬於突破、創新的藥物，會優先談，希望趕快約廠商、專家開會。如果廠商有意願接受暫行給付，健保署就會廠商討論，設定一個評估效果的時間點。

健保 淋巴 台大醫院

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