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5G助達文西遠距教學 三總盼未來實現遠距手術

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
三總婦癌科主任王毓淇現場呈現正在進行的婦產科子宮肌瘤手術，但一般觀摩教學僅能看到大螢幕上的平面影像。記者楊雅棠／攝影
三總婦癌科主任王毓淇現場呈現正在進行的婦產科子宮肌瘤手術，但一般觀摩教學僅能看到大螢幕上的平面影像。記者楊雅棠／攝影

現在已邁入5G世代，除了民眾上網更順暢外，事實上對醫療運用也有很大的突破。三軍總醫院和中華電信、佐臻公司合作，將5G和AR實境應用在達文西手術遠端教學上。三總人工智慧物聯網中心執行長方文輝表示，5G突破光纖傳輸的空間限制，現在先運用於教學，期盼未來能加以運用於遠端手術，實現「執刀醫師在台北操作離島機器手臂」，造福更多民眾。

達文西手術相比傳統手術的傷口大、復原時間較長，其手術過程更精準、細微，傷口小、復原快，的手術，是近年熱門的微創手術方式。但因為醫師並非站在病人身邊執刀，而是坐在手術台車操作機器手臂，因此過去執刀教學上必須先使用模擬機台練習後，才能上刀。

三總則利用擷取達文西機器手臂輸出左右眼高解析視頻影像，透過中華電信5G專網和AR視訊協作平台，即時傳到遠端醫學生或是觀摩醫師的AR眼鏡，呈現執刀醫師所見的立體影像，更能感受器官立體成像和手術過程中的遠近。

三總婦癌科主任王毓淇現場以正在進行的婦產科子宮肌瘤手術為例，一般觀摩教學僅能看到大螢幕上的平面影像，但戴上AR眼鏡後，可以看到器官就在眼前以及手術刀劃過的立體景象，就好像手邊正在進行手術一樣；甚至透過「視訊協作平台」也能標記手術重點部位，方便學習。就連現場醫學生也都表示，距離感非常清楚，比平常更能感受到器官的遠近。

王毓淇也表示，過去在達文西手術教學時，除了先看平片影像外，醫師也必須先預約模擬機練習。但使用5G連線AR，不僅突破空間限制，還可以大幅省下時間和購置機器的成本。

方文輝表示，現行先將相關技術運用在遠距教學，而達文西手術包括操作台、視訊系統和手術台，現行受限於仍以光纖接系統，執刀醫師的操作台和病人的手術台仍在同一個大空間中。但未來若是5G無線網路穩定，或許就能實現執刀醫師在本島，操作遠在離島的手術台。

戴上AR眼鏡後，可以看到器官就在眼前以及手術刀劃過的立體景象，就好像手邊正在進行手術一樣。記者楊雅棠／攝影
戴上AR眼鏡後，可以看到器官就在眼前以及手術刀劃過的立體景象，就好像手邊正在進行手術一樣。記者楊雅棠／攝影

微創手術 醫師 達文西

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