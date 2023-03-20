送信當人情服務 暖心郵務士被八旬嬤喊「無緣女婿」

郵差平日風吹日曬，不畏寒流；疫情爆發後，業務量暴增，還要送防疫物資，充當防疫尖兵。42歲的郵務士駱政穎，不把送件純當工作而是人情服務，讓服務過的82歲阿嬤喊他「無緣女婿」、5歲小孩童言童語誤喊他「爸爸」，疫情期間獲得「好在有你們」的回饋，讓他萬分感動。

中華郵政今天舉行郵政節大會，表揚表現優異的服務同仁，其中獲頒獎項的外勤郵務士有11人，負責板橋地區的外勤郵務士駱政穎，是其中一位，也是板橋地區的唯一一人；今年42歲的他，2007年考進郵局，至今服務年資已滿15年。

駱政穎受訪表示，他負責的板橋地區，有六、七成的民眾，對他完全不陌生，尤其板橋仁愛路、大明街一帶，更幾乎都認識他；當地里長、熟識的民眾看到他會熱情招呼，有時還送上水果、蛋糕、餅乾等，就怕他餓肚子。

他說，從他進入郵局服務後，就篤定這份工作要做到退休，他個性滿熱心，更認為把東西交到民眾手上，除了是他的職責，也背負一股使命，自己也不覺得這只是一份工作，反而更像是「人情服務」。

感受到駱政穎的熱情，不少收過他送件的長輩，還把他當成自己的兒子。他說，有82歲阿嬤常喊他「無緣的女婿」，經常分享家中大小事，真的是把他當成孩子看待。

在駱政穎的服務地區，板橋仁愛眷村居民普遍高齡，他說，在當地70歲都還算年輕，他只要到那服務時，看到有些長輩買菜提著大包小包，也會盡量幫忙提上去。

除了阿公阿嬤熱絡招呼，駱政穎也說，還遇過一名5歲小孩，因久未見生父，每次看到他都很開心，自己也會帶著糖果分送，未來小朋友竟開始喊他爸爸，令他印象深刻。

他說，獨居長輩因仰賴熟識人際網絡，戒心較重，但他就是一股莫名熱忱，知道有些人可能因行動不便拿藥不易，他自告奮勇為他們到住家附近藥局領藥，慢慢累積互信，這是他工作中重要的成就感來源。另外，也有認識一陣的民眾後來搬離板橋，知道之後彼此遇不到，還告訴他此事，三不五時也會傳訊聯絡，情誼有如友人。

疫情爆發初期，因擔心染疫，人際疏離明顯；然而，駱政穎表示，疫情期間，他所服務的區域，當地民眾反而與他更熟絡，紛紛讚許郵務士「勇氣可嘉」，得不畏疫情奔走工作，彼此更因多了一份信任，深刻感受關係更拉近。

駱政穎說，疫情嚴峻期間，有些民營物流視情況斟酌停止投遞部分地區，但郵局一切正常運作；當他把防疫物資交到民眾手上，聽到對方告訴他「好在有你們」，令他十分欣慰。