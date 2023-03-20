農委會推60元幸福餐盒 全聯、家樂福即日起販售

物價不斷上漲讓消費者荷包緊縮，農委會推出「60元幸福餐盒」，不僅讓小資族能用平價購買到餐盒，也能支持國內在地農業、照顧農村弱勢族群，農委會表示，去年試辦後反應熱烈，今年繼續辦理，即日起在雙北全聯福利中心及家樂福量販店販售，預計4月後正式上路、擴大至全台販售。

受新冠疫情及俄烏戰爭衝擊，國際糧食供應短缺、原物料價格上漲，民眾經濟壓力上升，農委會去年以既有預算試辦幸福餐盒，試辦後回響熱烈，今年決定繼續辦理。

農委會今年媒合喜憨兒基金會、糕菲庇護工場、勝利廚房等11家製作販售60元幸福餐盒，每周販售1000份，並結合全聯（台北市30至40間門市）及家樂福（雙北30家）販售，之後全台全聯及家樂福也將陸續加入開賣，各販售8000份，所有地點共販售1萬7000份。

農委會主委陳吉仲表示，若特別預算通過，4月起每周預計提供10萬份幸福餐盒給所有消費者，所用食材均為國產食材，主菜為在地畜產品或水產品，蔬菜、米也由農委會提供，讓公益團體獲得一定收入，消費者也能以低價享受高品質農產品。

陳吉仲說，農委會這次疫後特別預算中的農村送暖計畫，編列幸福餐盒及幸福餐食預算，待預算通過後將擴大辦理，提供100萬份免費公益幸福餐食，公益幸福餐食需透過幸福食材網登記，讓各縣市符合條件的立案團體申請，同時主動聯繫有需求的團體，提供申請公益幸福餐食的資訊及方法，農委會及農村社區屆時會有逾300處據點供餐，讓農村、漁村民眾不會挨餓。