胸悶痛急診當下未見異常 醫師：門診檢查後搶回一命

新竹一名57 歲的內科醫師，胸悶胸痛長達三個月，某天身體非常不適到中國醫藥大學新竹附設醫院急診室急救，透過心臟酶指數以及心電圖檢查，沒有發現異狀。再透過門診電腦斷層掃描，確診是心血管前降支病變，經過緊急心導管手術，搶回一命，目前持續門診追蹤。

心導管室主任陳業鵬表示，這名內科醫師並無糖尿病，可能跟工作長期壓力有關，造成心血管阻塞，幸好，這名醫師的右冠狀動脈微小血管持續供應血流， 如果再延遲，最嚴重恐猝死或失去意識。

由於前降支血管完全阻塞，且有對側的側枝循環供應，斑塊推測比較硬，屬於複雜性手術，在醫護團隊的努力下，只花不到50分鐘就打通血管。

內科部長林圀宏表示，個案胸悶胸痛來急診，抽血、心電圖都沒有異常。類似這種個案在門診可以選擇跑步運動心電圖，鉈201核子醫學攝影和心臟動脈的電腦斷層。

但該個案沒有做跑步運動心電圖和鉈201，因為這兩項檢查必須心臟負擔，激發心臟缺氧的表徵，才會看到異常，但個案心臟狀況不穩定情況去增加心臟負荷，可能有較高風險；相較之下，電腦斷層沒有風險。除了減少病人心臟負荷，也是心導管術前的準備工具，異常病症一目了然。

陳業鵬指出，心血管阻塞，三高，肥胖，壓力和抽菸等，都是高危險因子，會造成冠狀動脈問題，近幾年也發現，桃竹竹苗地區，心血管阻塞，有越來越年輕的趨勢，30多歲就發生心臟三條血管右冠狀動脈、左迴旋支，以及左前降支有嚴重病變及血管狹窄，需做心導管手術，因此，建議排解壓力，健康飲食，一個月量一次血壓監測健康。