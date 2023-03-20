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影／男嬰罕見同時感染呼吸道三大魔王 肺炎插管住院

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童醫院醫護團隊幫男嬰提前慶周歲生日。圖／童綜合醫院提供
童醫院醫護團隊幫男嬰提前慶周歲生日。圖／童綜合醫院提供

一名11個大月男嬰咳嗽流鼻水數日後出現高燒40度合併抽搐情況，送到童綜合醫院治療發現，男嬰同時感染呼吸道融合病毒、黴漿菌與肺炎鏈球菌，緊急給後線抗生素治療，加護病房住院10天後轉普通病房，再住院5天後恢復健康，返家歡度周歲生日。

嬰幼兒最近呼吸道感染案例增加，塞爆門診與病房，住南投一名11個月大的胡姓男嬰，咳嗽流鼻水數日後出現高燒40度合併抽搐情況，家人送到當地醫院治療，抽筋現象緩解後返家，但症狀仍未改善，返家後仍出現高燒連續5日，呼吸道症狀越來越嚴重，連食慾與活力都明顯減退。

家人再送至童綜合醫院就診，小兒感染科高佳慧看診並做相關檢查後，肺部X光發現男嬰兩側肺炎，也發現同時感染呼吸道融合病毒、黴漿菌與肺炎鏈球菌，其中肺炎鏈球菌還感染到血液而導致菌血症，男嬰因為呼吸衰竭接受插管治療，病童所感染肺炎鏈球菌為高度抗藥性，緊急給予後線抗生素治療。

男嬰在加護病房住院10天後轉普通病房，再住院5天後恢復健康，開心返家歡度周歲生日，醫護團隊也在男嬰出院當天提前幫他慶生。

高佳慧醫師表示，呼吸道融合病毒、黴漿菌與肺炎鏈球菌是嬰幼兒呼吸道常見病原菌，對呼吸道破壞力極強，是秋冬季節嬰幼兒呼吸道三大魔王級殺手，男嬰同住的5個學齡前兄姊同時都出現感冒現象，其中一位2歲姊姊也同時因為黴漿菌與呼吸道融合病毒感染住院治療。肺炎鏈球菌自從常規施打疫苗後，出現侵入性感染的情況，例如菌血症與腦膜炎的病症就不常見。

這名男嬰感染的高抗藥性更少見，推測是男嬰的呼吸道先感染呼吸道融合病毒與黴漿菌，之後因身體抵抗力降低而產生次發性細菌感染，雖然男嬰曾經施打過二劑肺炎鏈球菌疫苗，但還沒施打第3劑，在空窗期期間受到感染，造成嚴重肺炎插管。還好就醫後能即時給與抗生素與插管治療，才沒有產生敗血性休克、膿胸與腦膜炎等嚴重併發症。

高佳慧醫師呼籲，家長千萬不要輕忽家中孩童輕微呼吸道症狀，建議症狀發生超過3天就應該就醫，同時可以在寶寶滿6個月大時開始施打肺炎鏈球菌疫苗，增加孩子保護力，並銜接打滿3劑，避免出現抗體空窗期而造成保護力降低，導致感染風險機率變高；家屬也可以施打疫苗避免感染後傳染嬰幼兒。

童綜合醫院X光檢查發現，男嬰肺部出現肺炎。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院X光檢查發現，男嬰肺部出現肺炎。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院高佳慧醫師幫男嬰檢查。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院高佳慧醫師幫男嬰檢查。圖／童綜合醫院提供
童醫院做斷層掃描檢查，發現男嬰右側肺部有肺炎情況。圖／童綜合醫院提供
童醫院做斷層掃描檢查，發現男嬰右側肺部有肺炎情況。圖／童綜合醫院提供

肺炎 疫苗 抗生素

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