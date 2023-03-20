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全聯北部45家門市率先開賣「60元幸福餐盒」 目標全台每週供應8萬份

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
美味堂「60元幸福餐盒」首波限定台北45家門市販售，每週共7,500個。圖／全聯福利中心提供
美味堂「60元幸福餐盒」首波限定台北45家門市販售，每週共7,500個。圖／全聯福利中心提供

近期民眾都感受到物價上漲的壓力，為支持行政院農業委員會政策，全聯宣布自3月20日起攜手農委會開賣美味堂「60元幸福餐盒」，期望讓民眾擁有更多經濟實惠選擇。

全聯美味堂「60元幸福餐盒」嚴選台灣國產優質里肌肉經真空滾揉長時間醃漬入味，香酥油炸後再進行古早味滷湯滷製，並搭配3樣蔬菜、豆包等配菜，每個月都會順應時節更換菜色。目前首年合作將供應250萬個，首波限定台北45家門市販售，每週共7,500個；後續每週將陸續增加數量至8萬個供應全台220家門市。

全聯美味堂的熱便當目前只有部分門市有販售，被視為許多民眾的隱藏版省錢秘技，除了這次推出的「60元幸福餐盒」，平常常態販售的「招牌雞腿」跟「經典排骨」2款復刻口味的熱便當，更是嚴選食材由中央工廠每日新鮮現做，包含優質一等米、有機高山蔬菜與台灣優質排骨、雞腿等，餐餐溫暖直送門市，且每個售價僅89元。全聯表示，「美味堂」熱便當將持續導入更多門市，讓更多消費者都吃到溫暖美味。

美味堂「60元幸福餐盒」嚴選台灣國產優質里肌肉經真空滾揉長時間醃漬入味，香酥油炸後再進行古早味滷湯滷製，並搭配3樣蔬菜、豆包等配菜。圖／全聯福利中心提供
美味堂「60元幸福餐盒」嚴選台灣國產優質里肌肉經真空滾揉長時間醃漬入味，香酥油炸後再進行古早味滷湯滷製，並搭配3樣蔬菜、豆包等配菜。圖／全聯福利中心提供
全聯宣布自3月20日起開賣美味堂「60元幸福餐盒」。圖／全聯福利中心提供
全聯宣布自3月20日起開賣美味堂「60元幸福餐盒」。圖／全聯福利中心提供

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