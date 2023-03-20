全聯北部45家門市率先開賣「60元幸福餐盒」 目標全台每週供應8萬份

近期民眾都感受到物價上漲的壓力，為支持行政院農業委員會政策，全聯宣布自3月20日起攜手農委會開賣美味堂「60元幸福餐盒」，期望讓民眾擁有更多經濟實惠選擇。

全聯美味堂「60元幸福餐盒」嚴選台灣國產優質里肌肉經真空滾揉長時間醃漬入味，香酥油炸後再進行古早味滷湯滷製，並搭配3樣蔬菜、豆包等配菜，每個月都會順應時節更換菜色。目前首年合作將供應250萬個，首波限定台北45家門市販售，每週共7,500個；後續每週將陸續增加數量至8萬個供應全台220家門市。