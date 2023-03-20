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營建署：社宅包租代管進入加速期 財源已到位

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台南市都發局推包租代管。圖／擷取畫面
台南市都發局推包租代管。圖／擷取畫面

媒體報導指，社會住宅達成率還有極大改善空間、包租代管如衝破10萬戶，財源難負荷。內政部營建署今天表示，截至今年2月，社宅包租代管累積媒合戶數已達6.2萬戶，並於3月報經行政院核定第4期計畫，相關經費已循程序編列完畢，期望持續透過政策推動，增加政府住宅政策供給資源，創造民眾、產業與政府三方共贏局面。

營建署表示，社會住宅包租代管是政府2017年推動的居住新興政策，初期民眾信賴度不足，經過政府近年來持續宣導，加上實際入住民眾的肯定以及租賃產業積極推動，截止今年2月，已完成6.2萬戶，其中更以桃園市1.8萬餘戶領居全國，媒合戶數也從109年單季2千戶成長至7千戶。

為延續並擴大包租代管政策效益，營建署表示，3月獲行政院核定執行第4期計畫，並奉指示於原提報計畫6萬戶經費額度內擴大辦理計畫戶數為8萬，相關興辦經費已編列完畢，並無報導所指財源難負荷情形。

營建署表示，推動只租不賣、租金合理的社會住宅，是政府協助中低收入、社會弱勢及受薪階級居住安穩的具體行動，截至今年2月底，政府直接興建社會數量已近7.2萬戶，加上包租代管6.2萬戶，整體社會住宅數量已逾13萬戶，政府持續推動包租代管之餘，從未停下直接興建社宅的腳步，將全力於明年底達成20萬戶社會住宅的目標。

社會住宅 行政院 社宅

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