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平日傍晚通勤旅客多 台灣高鐵4月10日起加開班次
旅運需求回流，平日傍晚通勤旅客增多，台灣高鐵表示，4月10日周一起至6月30日周五，每周一至周四增開1549車次南下列車，晚間6時25分自南港站發車，晚間7時42分抵達台中站；增開車次車票自3月22日周三起開放預售。
台灣高鐵表示，旅客可利用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購增開車次之對號座車票。本次增開的列車將自3月22日（周三）凌晨零時起，開放4月19日（周三）以前的車票預購，後續則將依一般預售期間於29天前陸續開放購票。
台灣高鐵提醒，因應中央流行疫情指揮中心宣布放寬室內戴口罩規定，並依據交通部公布最新指引，旅客搭乘高鐵，自進入車站付費區、乘車至出付費區，仍請自備口罩並全程佩戴。於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。
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