郵政物流園區明年完成營運準備 吳宏謀：服務一條龍

順應電商日益抬頭的購物環境，中華郵政力拚轉型，所屬的桃園龜山郵政物流園區，去年底風光落成。中華郵政表示，該處肩負國家物流角色，是提升國家競爭力重要據點，明年完成營運準備，所有服務一條龍。交通部也表示，此地將帶動創新服務，開啟國家業務新紀元。

中華郵政今天上午舉辦2023年郵政節大會。中華郵政董事長吳宏謀表示，疫情影響，例年舉辦的郵政節大會停擺三年，今年是疫情後首次辦理；郵政公司業務多元，與人民生活息息相關，事業夥伴都要跟我們分工合作，才有辦法成就目標，因此藉今日大會表彰績優同仁。

他表示，郵政公司除了核心業務之外，疫情期間，也承擔國家防疫重責大任，配送防疫物資，包含口罩、酒精等，並扮演紓困與振興角色，接下來更要配合政府推動普發現金6000元政策，讓社會各界安心、肯定郵政公司，是所有同仁殊榮；郵務士訪視獨居長輩每年9萬人次，善盡社會影響力。

吳宏謀說，除了防疫工作，環境與生活型態一直改變，郵政公司順應時勢積極加速推動數位轉型，落實ESG愛護環境，郵政公司業務多，這些年盈餘不錯。另外，中華郵政位在桃園A7的郵政物流園區，肩負國家物流角色，更是提升國家競爭力的重要據點，明年會完成營運準備，所有服務都是一條龍。

此外，總價值7、800億的北門郵局都市更案，也是最大公辦度更。他表示，數位化、智慧化當道，物流服務須與時俱進，加強民間業者合作，打造數位金融生活圈，手機App讓民眾隨時接受郵政服務。

交通部常務次長祁文中表示，郵政公司業務多元，和民眾是好鄰居，密切度很高，配合國家政策做非常多努力。疫情期間，從疫苗、口罩、復甦再到振興，都有郵政公司重要角色，緊接而來的普發現金也是，4月10日就要提供ATM服務。另外，並協助關懷獨居者，也為提升農業發展動能盡一分力。他也提到，郵政物流中心即將完成營運準備，將帶動創新服務，開啟國家業務新紀元。