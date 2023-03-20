郵政物流園區明年完成營運準備 吳宏謀：服務一條龍
順應電商日益抬頭的購物環境，中華郵政力拚轉型，所屬的桃園龜山郵政物流園區，去年底風光落成。中華郵政表示，該處肩負國家物流角色，是提升國家競爭力重要據點，明年完成營運準備，所有服務一條龍。交通部也表示，此地將帶動創新服務，開啟國家業務新紀元。
中華郵政今天上午舉辦2023年郵政節大會。中華郵政董事長吳宏謀表示，疫情影響，例年舉辦的郵政節大會停擺三年，今年是疫情後首次辦理；郵政公司業務多元，與人民生活息息相關，事業夥伴都要跟我們分工合作，才有辦法成就目標，因此藉今日大會表彰績優同仁。
他表示，郵政公司除了核心業務之外，疫情期間，也承擔國家防疫重責大任，配送防疫物資，包含口罩、酒精等，並扮演紓困與振興角色，接下來更要配合政府推動普發現金6000元政策，讓社會各界安心、肯定郵政公司，是所有同仁殊榮；郵務士訪視獨居長輩每年9萬人次，善盡社會影響力。
吳宏謀說，除了防疫工作，環境與生活型態一直改變，郵政公司順應時勢積極加速推動數位轉型，落實ESG愛護環境，郵政公司業務多，這些年盈餘不錯。另外，中華郵政位在桃園A7的郵政物流園區，肩負國家物流角色，更是提升國家競爭力的重要據點，明年會完成營運準備，所有服務都是一條龍。
此外，總價值7、800億的北門郵局都市更案，也是最大公辦度更。他表示，數位化、智慧化當道，物流服務須與時俱進，加強民間業者合作，打造數位金融生活圈，手機App讓民眾隨時接受郵政服務。
交通部常務次長祁文中表示，郵政公司業務多元，和民眾是好鄰居，密切度很高，配合國家政策做非常多努力。疫情期間，從疫苗、口罩、復甦再到振興，都有郵政公司重要角色，緊接而來的普發現金也是，4月10日就要提供ATM服務。另外，並協助關懷獨居者，也為提升農業發展動能盡一分力。他也提到，郵政物流中心即將完成營運準備，將帶動創新服務，開啟國家業務新紀元。
台灣金融研訓院董事長、財政部前部長蘇建榮表示，郵政與人民關係密切，他自己高中辦第一個郵局戶頭至今還在用，三不五時都要到郵局報到，郵政公司業務也涵蓋金融、壽險等，到因疫情期間紓困等，以及在他財政部任內，包含物流通關、緝毒都有密切合作關係。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言