每週8,000份！家樂福60元「平價幸福餐盒」全台64間量販門市今午開賣

60元幸福餐盒這裡買！家樂福與農委會一路支持在地農產密切合作，在去年6月中旬推出第一波「台灣鯖魚平價幸福餐盒」就獲得民眾熱烈迴響，統計至今年2月底銷售結束，共賣出超過27萬個餐盒，在近期持續原物料成本增加、物價喊漲之際，再次為民眾帶來幸福的味道。第二波「炸排骨平價幸福餐盒」同樣只要60元，3月20日上午11:30家樂福準時於全台量販店64間店舖（中平/虎尾店無販售）上架開賣，每週預計上架8,000份。

農委會去年首度因應「食農教育法」正式頒布，結合食農教育、國產農產品、永續生態飲食等概念，推出60元幸福餐盒，今年則是透過疫後特別預算推動農村送暖計畫，再度與通路合作推出幸福餐盒。家樂福表示，炸排骨平價幸福餐盒較市售同類似食材餐盒便宜許多，食材選料與來源則是響應聯合國SDGs永續發展目標，使用農委會提供嚴選台灣國產認證在地豬肉、高麗菜、當季蔬菜、非基改豆皮，搭配家樂福推廣的動物福利標章/友善雞蛋聯盟認證非籠飼放牧雞蛋「家樂福熟好味茶葉蛋」，光是餐盒內使用食材的單品價就超過餐盒的售價，CP值超高還兼具支持生態永續發展。且口感料理上更是經過層層把關，炸豬排滷味透測酥適不柴，青菜清嫩不油膩，米飯粒粒分明口感滿足。