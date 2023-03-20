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原廠抗生素效果比學名藥好3倍？ 薛瑞元：理論上可匹配
日前傳出「降血脂」原廠藥缺藥時，衛福部部長薛瑞元說「用不慣學名藥」是迷思。近日胸腔內科醫師蘇一峰用「抗生素」數據為例，駁斥上述說法，強調原廠抗生素治療成功率是學名藥的3.77倍，死亡風險是0.27倍，因為學名藥不需要做臨床試驗跟原廠藥PK，只要做證實成分類似、在動物身上也有療效，就可以上市。
立法院社會福利及衛生環境委員會今上午召開會議審查多項法案草案，薛瑞元出席會議前接受媒體聯訪時說，學名藥上市有FDA把關，「理論上要經過生物相等性的試驗」，包括藥物生體可用率（BA）及生體相等性（BE）等試驗，「理論上是可匹配的」。實際使用是否有差距？就要看證據。
薛瑞元說，針對醫師講的抗生素，牽涉到抗藥性的問題，因為原廠藥專利保護期很長，期間已經在使用，等到專利保護期過了、學名藥上市時，可能已經有抗藥性的菌種出現了。薛瑞元表示，藥品效果需要科學證明，「一股腦說原廠藥一定比學名藥好，是不太妥當的」。
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