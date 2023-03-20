厄瓜多秘魯強震 氣象局：對台灣無直接影響

厄瓜多沿海和秘魯北部地區當地時間18日發生規模6.8強震，中央社報導，罹難人數已增為15人。中央氣象局臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」表示，本起地震對台灣無直接影響，民眾無須驚慌，若已赴或近期規畫前往相關地區旅遊的國人，請留意自身安全並隨時注意最新資訊。

針對厄瓜多地震事件，中央氣象局地震測報中心指出，依據美國地質調查所（USGS）公告資訊，台灣時間3月19日凌晨1時12分在厄瓜多，發生規模6.8強震，震源深度65.8公里，震央位於南緯2.837度、西經79.844度。根據太平洋海嘯中心通報，該中心研判該地震不會在太平洋地區引發海嘯威脅。