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厄瓜多秘魯強震 氣象局：對台灣無直接影響

聯合報／ 記者周彥妤李易昌／台北即時報導
厄瓜多規模6.8強震，震源深度65.8公里，震央位於南緯2.837度、西經79.844度。圖／取自中央氣象局臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」
厄瓜多規模6.8強震，震源深度65.8公里，震央位於南緯2.837度、西經79.844度。圖／取自中央氣象局臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」

厄瓜多沿海和秘魯北部地區當地時間18日發生規模6.8強震，中央社報導，罹難人數已增為15人。中央氣象局臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」表示，本起地震對台灣無直接影響，民眾無須驚慌，若已赴或近期規畫前往相關地區旅遊的國人，請留意自身安全並隨時注意最新資訊。

針對厄瓜多地震事件，中央氣象局地震測報中心指出，依據美國地質調查所（USGS）公告資訊，台灣時間3月19日凌晨1時12分在厄瓜多，發生規模6.8強震，震源深度65.8公里，震央位於南緯2.837度、西經79.844度。根據太平洋海嘯中心通報，該中心研判該地震不會在太平洋地區引發海嘯威脅。

我消防署特種搜救隊立即進行國際人道救援任務整備，同時檢點救災量能，並隨時監測關注南美洲厄瓜多爾地震最新情況，是否有請求國際人道救援需求，以展現台灣救災軟實力。

厄瓜多6.8地震，我消防署啟動國際人道救援任務整備。圖／消防署提供
厄瓜多6.8地震，我消防署啟動國際人道救援任務整備。圖／消防署提供

地震 厄瓜多 氣象局

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