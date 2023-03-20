期待已久的春雨終於要來了 吳聖宇：周五變天 降雨降溫

今天起好天氣，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，本周前期今天到周四天氣相對較穩定，溫度也較為暖熱，普遍有機會出現30度以上高溫。

但他說，到了周五至周末，「大家期待已久的春雨終於要開始」，下雨的機會提高，溫度也跟著下降轉涼，前後之間的反差預期會相當明顯，很有春季天氣變化無常的感覺。

吳聖宇說，首先是從今天開始一直到周四這幾天，因為鋒面的位置較為偏北，雲雨帶都在大陸上活動，雖然離台灣沒有很遠，但是主要的降雨區大多通過台灣北方海面，北台灣有時候雲量較多較厚，山區偶爾有些局部性的降雨，其他地方則大多是多雲或晴的天氣。

他說，因為吹南風到西南風的關係，空氣較為潮濕，因此夜晚清晨溫度較低的時候在台灣海峽到西半部陸地上就容易有霧或低雲發生的機會，局部地區還可能有濃霧，提醒用路人外出開車或是要搭飛機往返離島的朋友要多加留意。

吳聖宇表示，同時也因為大環境偏南風到西南風，暖空氣勢力較強，一直到周四溫度將節節升高，尤其是周二到周四，各地高溫普遍將會超過30度以上，甚至有些地方有機會來到32-33度以上，大台北地區還有台東地區還要留意下沉增溫帶來的高溫現象，時序進入春季後半，高溫的狀況也要陸續開始出現，溫度起伏變化大，容易感冒，提醒大家要多留意。

周五開始北方的鋒面系統逐漸接近，吳聖宇表示，北台灣的天氣會首先開始變化，降雨機會提高，到了周末期間鋒面相關的雲雨帶會更往南壓，預期中部、北部、東半部都有下雨的機會。

他說，北部、東半部還是較為明顯，整體雨勢不大，但會有一陣一陣的降雨，也是今年第一波較為典型的春雨，南部地區下雨的機會相對較低，可能只有山區會下點雨，平地的降雨看來並不明顯。

吳聖宇說，雖然看起來終於要下雨了，不過預報資料顯示的雨量不是很多，同時降雨的位置也相對較偏向中部以北到東半部地區，有機會緩解一下缺雨的狀況，但應該還無法有效的解決問題，尤其是南部地區，還是要提醒大家持續節約用水。

氣溫部分，他說，下雨的同時，北邊較涼的空氣也跟著抵達，各地溫度下降，北台灣降幅較大，預估高溫一下子就會降到接近20度上下，中部及花東地區也會降到24-27度，南部最不受影響，高溫仍有27-29度左右，低溫部分的影響就比較小，冷空氣並不強，因此只有北部空曠地區可能降到15-16度，其他大部分地區的低溫都還在17-18度或以上。