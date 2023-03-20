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玉山氣象站意外訪客 鄭明典揭台灣特有種「高山小黃鼠狼」：很滑溜！

聯合報／ 記者周彥妤楊德宜／台北即時報導
高山小黃鼠狼在玉山氣象站出沒。圖／取自鄭明典臉書
高山小黃鼠狼在玉山氣象站出沒。圖／取自鄭明典臉書

玉山氣象站來了意外的訪客，中央氣象局長鄭明典在臉書PO出高山小黃鼠狼在玉山氣象站出沒的照片，他表示，是台灣特有種高山小黃鼠狼，「很滑溜的生物，跑進測站裡面了」。

根據「臺灣國家公園」網站介紹，高山小黃鼠狼俗稱台灣小黃鼠狼，屬於保育類III級，台灣特有亞種。全長約16至20公分，尾長7至9公分，是台灣體積最小的食肉目夜行性哺乳類動物。

「臺灣國家公園」網站介紹，高山小黃鼠狼外形嬌小、細瘦而長、四肢短小、像是縮小版的黃鼠狼。面部背部的毛色屬於深棕色，喉部到腹部則是白色，背腹毛色界線分明，全世界標本紀錄皆在台灣高山1800海拔以上的箭竹草原內所捕獲。在合歡山區被發現的次數較多，大霸尖山及塔塔加地區亦有過蹤影。

網友留言，「好可愛，真的要好好保育動物」、「感覺不怕人」、「來找看看有沒有雞蛋」、「怎麼看起來這麼像水獺」。

高山小黃鼠狼在玉山氣象站出沒。圖／取自鄭明典臉書
高山小黃鼠狼在玉山氣象站出沒。圖／取自鄭明典臉書
高山小黃鼠狼在玉山氣象站出沒。圖／取自鄭明典臉書
高山小黃鼠狼在玉山氣象站出沒。圖／取自鄭明典臉書

國家公園 玉山

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