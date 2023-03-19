人口逆勢上漲！新竹市衛生局長陳厚全顧小也要顧老

放眼望去一片新市鎮、新設校園拔地而起，這裡是少數人口逆勢上漲的新竹市，享有人口紅利的同時，衛福政策該如何顧及老小考驗剛上任的新竹市衛生局長陳厚全。他指出，當地65歲以上人口約5萬多人，又以外籍勞工看照為主，市府在長照資源也得應變，另外，首創凍卵政策也將著手落實，希望鼓勵年輕女性先做好生育的準備，減少高齡產婦帶給母嬰的危險。

長照需求不同，失智黑數成難題

陳厚全說，新竹的人口不是常態分佈，香山就有別於竹科屬於舊社區，但是年輕的地方很年輕，也因為這樣的情形使得長照需求有所不同，推估新竹市在籍有長照需求者約1萬5千多位，但有登記長照服務的僅有4、5千位，這代表外籍看護或在家照顧者居多。

長照需求當中以失智症的照護較為複雜。根據衛福部統計，新竹市的失智人口推估為4,928人，失智症確診人數為2,712人，確診比率為55%。其中由共照中心及據點確診人數為1,345人；另依照流行病學及失智症照護研究計畫調查，今年一月50歲以上失智者人數推估為2,155人，與實際確診人數有落差，代表未被發現的早期案例、未確診黑數的存在。

然而，抓出失智症黑數是一道難題。他說，除了使用AD-8極早期失智症篩檢量表，也與基層診所合作，提供補助誘因找出社區可能案例。他說，失智的成因，通常六成為心血管疾病、中風等造成，而原發性的狀況只有不到一成，因此控制好慢性病也是相關關鍵。

照顧者喘息計畫，非法看護成弱勢

陳厚全說，市府設立了失智照護據點，並與新竹台大分院、新竹馬偕醫院合作共照中心，提供適合失智症者生活照顧的環境，與此同時，照顧者的喘息服務也是重點，特別是勞動部推出外籍看護家庭短期替代照顧服務（短照服務），一年最多可享有52天的喘息服務。

「合法的外籍看護有固定休假日，反觀，非法、無證看護容易受壓迫，但他們卻是在台灣家庭扮演重要角色。」會看出這層隱憂是他在2001年替沒有健保、醫療資源的移工進行義診，設身處地了解他們困境，如今這也考驗如何在人權關懷及管理層面取得平衡。

凍卵補助降低高齡產婦風險，盼企業拋磚顧員工健康

看似坐擁人口成長的優勢，不過，陳厚全從2015年出生人數到2022年國小就學人數分析，粗估增加了1千多位孩童，這代表的是外縣市人口移入，而非新竹市的出生人口數。當前「生不如死」的少子化年代，不少縣市拋出女性不孕症補助計畫，新竹市則將推出凍卵補助計畫。

陳厚全說，現在女性可能到了30、40歲階段才會有懷孕規劃，但是現實面，高齡產婦的結果是提高孩子患有發展遲緩或相關疾病的風險，為此，趁著卵子品質良好時先行凍卵，也能解決後續產生的社會成本。

他說明，凍卵補助計畫是從女性有意願時，就要先進行抽血評估，以挑選出最合適的取卵年紀和時間，這項計畫預計提供約5萬名25歲以上到40歲以上女性，每年有1千名受惠。

同時，陳厚全向企業喊話，盼能鼓勵女性員工促進健康，保有工作效能，「不管是來市政府申請，或者企業拋磚引玉提供女性員工福利凍卵補助，都是朝向合作共好的健康企業邁進。」