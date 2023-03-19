薪少、任務多、責任重 醫院感染科醫師紛「跳船」轉開業

國內感染科醫師人力不足，一家醫學中心好不容易培育訓練三名感染科住院醫師，等到可獨當一面，其中兩人卻走人，寧願到外面開業，也不想留在大醫院，飽受「薪少、事多、責任重」等折磨。

據統計，全國感染專科醫師有效證照共有771張，其中153張登記在26家醫學中心與準醫學中心，139張登記於80家區域醫院，其餘感染科醫師大都選擇開業，或在其他300多家地區醫院執業。

「感染科醫師是防疫的幕後英雄。」台灣感染管制學會理事長陳宜君說，每次面臨大規模傳染疾病威脅時，才突顯出感染專科醫師的重要性，擬定院內感控措施、規畫路線。回到平和時期，仍樂於付出，經常加班，但薪資卻趴在地上，低於醫師的平均值，這正是留不住人才的主因。

陳宜君表示，只要其他科別病人感染發燒，找不出原因時，就會開出「緊急會診單」，因此，感染科醫師是不能關上手機，隨時準備應戰。為了對症下藥，必須謹慎審閱一大疊病歷資料，動了哪些手術、用了哪些藥物，再與其他科醫師討論，最後才能找出罪魁禍首（細菌）。

完成如此繁複的會診，一般僅能拿到一百元會診費，但能拿到這筆錢，還是幸運的，如果未能擠進照會單的前五名經手醫師，可能連一塊錢都拿不到。

「沒錯，只能自嘲做功德！」台灣感染症醫學會理事長王復德說，感染科醫師吃力不討好，壓力沉重，除了一般門診，還要負責抗藥性與抗生素管理、院內感染控制、防疫等任務，而後面三者均無健保點數，「薪資與付出之間不成正比」，這也反映在感染科住院醫師人數上。

去年全國增加29名感染科生力軍，王復德說，「這還是算多的」，在新冠疫情之前，每年只能招收18、19名年輕醫師。投入感染醫界的醫師已經不多，在學成後，願意留在醫學中心、區域醫院的人更少，為求更好的生活品質、更豐厚的薪資，不少人選擇開業，專看幼兒發燒、感染症狀。

為此，台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會於聯合年會學術研討會舉辦「台灣感染管理高峰會」，邀請衛福部部長薛瑞元、常務次長周志浩、疾管署長莊人祥、健保署長石崇良，台灣感染症醫學會秘書長黃建賢報告新冠疫情期間醫療院所抗藥性菌佔比消長的特殊現象，並針對人力不足困境，提出短、中、長期的感管人力提升計畫。

王復德指出，近年感染專科醫師不僅報考人數下降，近幾年將有不少感染科醫師屆齡退休，未來恐面臨人力斷層，勢必影響醫院抗藥性管理，使得抗藥性佔比愈來愈高，如果情況持續惡化，未來有可能回到沒有抗生素可用的年代。

面對新興抗藥性菌的挑戰，除了要加速新藥引進，也要思考如何解決感染科醫師人力短缺？黃建賢表示，應該讓感染科醫師回歸抗藥性與抗生素管理等專業，中期則是導入「抗生素整合照護計畫」，由感染科醫師管理並使用新興抗生素、並將其評估過程透過「抗菌藥物使用暨抗藥性照顧品質提升量表」，得出量化數字，納入健保給付。長期則從「正名」與「健全人力編制」著手，讓感染科成為衛福部部定專科。

王復德表示，「抗菌藥物使用暨抗藥性照顧品質提升量表」順利上路後，預估健保每年支付6億元。如果感染科醫師做好「抗藥性與抗生素管理」、「院內感控」，預估每年可幫健保節省20億元。

對此，薛瑞元表示，預定明年就可將感染科改為部定次專科，更能掌握人力。至於量表部分，則需由健保署審視是否有給付的可能。