重視實驗、智慧醫療、精準醫學 外科醫學會強調人本

高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院舉行112年台灣外科醫學會聯合學術演講會，今天（19日）圓滿閉幕。第二天議程，由獲贈「最佳研究論文獎」的莊垂慶教授和「青年外科醫師研究獎」的蔡政宇助理教授，分別發表具啟發性的論文，另高雄長庚陳肇隆名譽院長分享「換肝患者的多元整合治療經驗」、新光醫院副院長洪子仁暢談AI智慧醫療在台灣的發展，深具濃厚的人本精神。

莊垂慶教授是台灣臂叢神經、顏面神經的重建大師，也是全世界手術功能性游離肌肉瓣移植最多案例的醫師，自1989年開始跟著恩師Dr. Julia K Terzis投入實驗，至今33年，主持過35個研究計畫，其中33個皆為動物實驗，其研究靈感幾乎都來自於患者的啟發。

莊垂慶教授認為，研究實驗有三個好處，一是證明某個假說是否為真；二是驗證自己的想法；三是探索一個新的領域。「學習自病人，證明於實驗。」，他鼓勵大家，不論是為了科學研究、發表論文、職位升遷，或和他一樣純粹樂於發現科學的真相，只要多觀察身邊的人事物，就能發現研究的好點子。

長年投入多行性膠質母細胞瘤（GBM）研究的蔡政宇助理教授，以「整合基礎和臨床研究的大數據」為題發表演講，希望提供新的GBM治療策略。他表示，2015年美國提出精準醫療，要在正確的時間，對正確的人，做正確的治療，透過大數據的整合、解析，才能有更宏觀的想法和更適切的治療。

他列舉三種研究方式：一是「老藥新用」，研究365基因、79個藥物，選定最適切的藥物，即便選出後，更重要的是的研究驗證藥物的效用；二是「新藥新用」，和藥廠進行人體試驗的研究；三是「藥物抗性和基因生物標靶的發現」，針對選定的基因生物標靶，每天持續做放射性注射的研究。

有「亞洲換肝之父」美稱的陳肇隆，於1984年締造亞洲首例肝臟移植紀錄，使得台灣成為亞洲第一個腦死器官移植立法的國家，他不僅累積2300多例換肝手術，更曾創下5年存活率高達93%的世界第一紀錄。多年來，毫不保留地將技術傳承下去，至今訓練超過390位學生，遍及世界各地，拯救肝癌的患者無數，並於2019年獲得國際肝臟移植醫學會贈與「終身成就獎」。

他強調，醫療是救人的學問，不應該有藏私的觀念。台灣過去到美國、歐洲、日本學習，今天也應該用醫療與世界搭起橋樑，回饋國際社會。

AI在健康醫療運用市場上逐年成長，根據調研機構預測，2021年市場規模69億美金，至2027年將成長到670億美金左右，足足成長近10倍。洪子仁副院長以「後疫情時代AI智慧醫療發展」為題，暢談AI智慧醫療在台灣發展的現況及未來，非常切合趨勢的需求，更有助於對患者做好服務。

洪子仁說明，近年智慧醫療大幅成長的原因，包含醫療數據量持續增加、醫療人力嚴重短缺，及新冠肺炎加速在基因學、疫苗、藥物研究及影像辨識的投入等，但最重要的是電腦運算能力提升與硬體成本下降，才能大幅提高「智慧」程度及下降建置成本。