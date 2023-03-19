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一張圖看天氣！這周回暖高溫恐飆35度 東北季風增強「這日」再轉涼

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
氣象局說，周一清晨北部地區零星降雨機率後轉多雲到晴，北部、東半部高溫回升至26度至29度，中南部高溫來到30度至32度。記者林伯東／攝影
氣象局說，周一清晨北部地區零星降雨機率後轉多雲到晴，北部、東半部高溫回升至26度至29度，中南部高溫來到30度至32度。記者林伯東／攝影

中央氣象局表示，明天（20日）、後天（21日）氣溫回升，周三、周四氣溫較高，部分近山區或河谷有接近35度的高溫，周四前氣溫漸偏暖熱，晴到多雲為主，周五雲量增，稍降溫，且雲增多有水氣，周六、下周日北東稍轉涼，周末有東北季風影響，北東局部降雨。

中央氣象局今日傍晚於臉書粉絲專頁「報天氣 - 中央氣象局」發文指出，明日至周二氣溫上升，各地大多多雲到晴，僅東半部零星雨，周一清晨北部地區零星降雨機率後轉多雲到晴，北部、東半部高溫回升至26度至29度，中南部高溫來到30度至32度。

氣象局表示，周二至周四（21日至23日）偏南風到西南風帶來溫暖空氣，各地最高最低溫再進一步上升，白天普遍有夏天的感覺，部分近山區或河谷有接近35度的高溫；各地大多為晴到多雲，只有周二東半部有零星短暫雨。

周三、周四氣溫較高，部分近山區或河谷有接近35度的高溫；金門、馬祖3月21日至3月24日易有霧／低雲影響能見度； 週末東北季風增強，沿海風浪增大，海邊活動多留意安全。

氣象局表示，周五台灣北方遠海有鋒面通過，水氣稍增，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，白天高溫稍降，其他地區維持多雲到晴的天氣。周六、下周日（25日、26日）東北季風增強，迎風面的北部、東北部天氣轉涼；北部及東半部地區降雨機率提高，其他地區雲量增多。

氣象局指出，周二至周五偏南風的暖濕空氣影響，馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。27日至29日東北季風影響；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局表示，周一、周二氣溫回升，周三、周四氣溫較高，周四前氣溫漸偏暖熱。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書專頁
氣象局表示，周一、周二氣溫回升，周三、周四氣溫較高，周四前氣溫漸偏暖熱。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書專頁

高溫 氣象局 東北季風

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