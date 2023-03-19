台灣外科醫學會學術演講會 實驗AI精準醫學仍重人本

112年台灣外科醫學會聯合學術演講會昨、今兩天在高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院舉行，獲贈「最佳研究論文獎」教授莊垂慶與「青年外科醫師研究獎」助理教授蔡政宇，分別發表論文，高雄長庚陳肇隆名譽院長分享「換肝患者的多元整合治療經驗」，新光醫院副院長洪子仁暢談AI智慧醫療在台灣的現況及未來。

莊垂慶教授是台灣臂叢神經、顏面神經的重建大師，也是全世界手術功能性游離肌肉瓣移植最多案例的醫師，自1989年開始跟著恩師Dr. Julia K Terzis投入實驗，至今33年，主持過35個研究計畫。他認為，研究實驗有三個好處，一是證明某個假說是否為真；二是驗證自己的想法；三是探索一個新的領域。「學習自病人，證明於實驗。」他鼓勵大家，不論是為了科學研究、發表論文、職位升遷或純粹樂於發現科學真相，只要多觀察身邊人事物，就能發現研究好點子。

蔡政宇長年投入多行性膠質母細胞瘤（GBM）研究，以「整合基礎和臨床研究的大數據」為題發表演講，希望能提供新的GBM治療策略。他例舉三種研究方式：一是「老藥新用」，研究365基因、79個藥物，選定最適切的藥物，即便選出後，更重要的是的研究驗證藥物的效用；二是「新藥新用」，和藥廠進行人體試驗的研究；三是「藥物抗性和基因生物標靶的發現」，針對選定的基因生物標靶，每天持續做放射性注射的研究。

有「亞洲換肝之父」稱譽的陳肇隆，1984年締造亞洲首例肝臟移植紀錄，也使得台灣成為亞洲第一個腦死器官移植立法的國家，不僅累積2300多例換肝手術，更曾創下5年存活率高達93%的世界第一紀錄。多年來他毫不保留將技術傳承下來，至今已訓練超過390名學生，遍及世界各地，拯救肝癌的患者無數，並於2019年獲得國際肝臟移植醫學會贈與「終身成就獎」。他強調，醫療是救人的學問，不應該有藏私的觀念，應該用醫療與世界搭起橋樑，回饋國際社會。