20多歲患類風濕性關節炎 歧視纏身坐博愛座挨罵

今年42歲的陳小姐，在20多歲時罹患類風濕性關節炎，正處於努力工作的年紀，人生彷彿按下暫停鍵，痛到不敢動，被迫放棄開點心店的夢想，甚至被歧視纏身，連坐博愛座都會挨罵。

據統計，全台約有10萬名類風濕性關節炎病患，林口長庚醫院風濕過敏科主治醫師蔡昀臻今天在記者會上表示，許多人以為類風濕性關節炎只發生在長輩，其實好發於30至50歲的青壯年，病友被疼痛折磨時，容易被誤以為無病呻吟，錯誤認知帶給許多病友不少壓力。

陳小姐就是其中之一，她在20年前曾發生車禍，原以為只是後遺症導致肌腱炎，使用消炎止痛藥半年未見好轉，檢查才確診類風濕性關節炎。原先喜好烘焙、正處於為夢想拚搏的她，因疼痛無法打蛋、揉麵團，被迫放棄開店夢想。

疾病還帶來了歧視，陳小姐說， 發作時的痛持續又錐心，嚴重時更禁不起別人碰，但外觀與常人無異，曾幾度因坐博愛座，被陌生長輩喝斥，爸爸幫她搶位才敢坐，她原是餐廳出納，即使向公司反映仍被要求每天穿跟鞋工作，當搬不了重物時，常遭同事耳語。

類風濕性關節炎無法治癒，青壯年病友須一生與疾病共處，三軍總醫院內科部風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉說，臨床觀察，病友對於疾病及治療有許多迷思，包含認為關節不腫不痛就可停藥、藥物會越吃越多、病情沒起色而認為藥沒有用等，影響治療順從性，無法達標、緩解，讓心情更沮喪。

盧俊吉提醒，即使是關節不腫、不痛的時候，關節依然會持續受到破壞，且有些患者還有關節外併發症，所以不可以自行停藥，即使達到減藥條件，也要採取「階段性減藥」。對於許多病友「吃藥吃到怕」，可與醫師討論，醫師會依病友狀況調整治療策略與藥物劑量，不一定會越吃越多。

陳小姐從確診第3年申請生物製劑治療至今，也曾試過多種治療方案，才找到合適治療藥物。盧俊吉說，醫病溝通是治療達標的最佳方程式，可依據自身病況、有無關節病變、藥物副作用、是否備孕等討論治療方式，以降低病情惡化速度。