南部水情告急 學者促生態工法儲水

中南部水情告急，中央氣象局長鄭明典19日於臉書表示，政府已經有2021年應對缺水的經驗，所以今年缺水議題可以處理，他呼籲民眾一同節約用水。但中研院研究員汪中和受訪時說，政府已經有開發地下水、海水淡化等因應措施，但缺水問題仍要藉生態工法徹底解決。

汪中和強調，政府現行措施雖能解燃眉之急，但未來缺水只會愈來愈嚴重，應落實「JW生態工法」打造海綿都市，並搭配道路型的光電面板，同時儲水又發電。「JW防災空調導水舖面施工法」是保持滲水及蒸發功能的地面舖設工法，讓道路轉化為水庫與汙水處理廠，達成高透水及高保水的功能。

梅雨季才能解渴

氣象局預報員曾昭誠說，25日起東北季風增強，北部、東北部迎風面都會有短暫雨勢，如果北方系統增強的話，中南部也有下雨的機會，但雨勢可能只是「飄一點點雨」，真的要水情解渴的話，可能還是要等到梅雨季來臨。

根據台灣水庫即時水情資料顯示，目前北部翡翠水庫蓄水量高達80%，但中部的德基水庫目前只有59.5%、日月潭水庫53.2%。在南部地區水情更是緊張，明德水庫蓄水量更只有35.1%、南部曾文水庫下降到僅剩11.2%。

今年水情勉強能過關

鄭明典於臉書指出，今年中部主要水庫情況好一點，但南部主要水庫幾乎一樣。他強調，有2021的經驗，感覺可以處理，但是會非常、非常緊張，呼籲民眾一起節約用水。

對此，汪中和認同表示，過去兩年台灣都有缺水的狀況，水利署其實已提前做好因應措施，包括開發新水源、水庫疏濬、以農業用水補充工業缺口等水資源調度與海水淡化等措施，所以這次缺水議題應該還是能「低空掠過」。

生態工法儲水又發電

然而，他指出，全球暖化下氣候愈發極端，台灣南部降雨恐怕只會愈來愈少，且政府近期在中南部不斷開發科學園區，用水量連年上升，每天都增加110萬噸的用水，水資源缺口只會愈來愈大，就算躲得過今年，未來還是要嚴陣面對缺水議題。

「政府大興水資源建設，開發河川伏流水、興建地下水井，但這些都只能解燃眉之急，」汪中和擔憂，不斷拿地下水補充水資源缺口的話，最後導致地層下陷更嚴重、海水入侵內陸等重重問題，汪中和將其形容為「殺雞取卵」。

「JW生態工法的海綿都市是未來缺水的唯一解方，」汪中和強調，下多少雨，海綿城市就能在現地儲存多少水量，更能省下興建水庫、搭建連通管的成本。他指出，海綿都是需要將道路全面翻新，打造成滲水的鋪面，同時還可以加裝「道路型的太陽能板」，一石二鳥解決缺水與缺電的問題。

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