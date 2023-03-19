搶攻疫後日客來台旅遊 觀光局赴大阪插旗

疫後國境漸開，搶攻日客來台旅遊商機，交通部觀光局說，疫前2019年大阪來台人數近18萬人次，衝刺日本訪台旅客人次，觀光局赴大阪當衝刺首站，展現台灣最新觀光資源，吸引年輕族群疫後來台旅遊。

交通部觀光局今天發布新聞稿指出，疫後日本旅客來台人數穩定復甦成長，觀光局今、明天在西日本地區最大城市大阪辦理Roadshow及台灣觀光推廣活動，向日本民眾、業者分享最新台灣山海觀光資源，並搭配質感手創DIY、原住民舞蹈等表演。

交通部觀光局表示，依據2022年日本外務省統計，日本30代青壯年護照持有率達34%，為所有年齡層最高；鎖定年輕客群，3月19日於大阪舉辦Roadshow活動，結合日本時下最風行的SDGs永續旅遊熱潮，現場舉辦宜蘭「永續稻草吊飾編織」和南投「窗花竹編杯墊」等DIY活動，迎來日本民眾排隊體驗台灣質感手創作品。

另外，同時安排入選「亞洲50大酒吧」BarMood，以噶瑪蘭威士忌、釋迦和紅心芭樂調製的專屬台灣味調酒表演，以及阿里山鄒族「跳動的山林」舞團，以美食技藝及山林樂音舞蹈表演，呈現台灣多元人文文化，並邀請「雙層公寓」實境節目中，被譽為台灣觀光大使的日籍名人松嵜翔平到場，以在地視角向日本年輕人分享台灣多元旅遊魅力。