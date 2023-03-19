立委轟勞動部卸責 應獨立看職場性騷擾

台灣醒報／ 記者蔡昀恬╱台北報導
民進黨立委范雲表示，勞動部完全沒有掌握問題的核心，想拿《性騷擾防治法》列屬衛福部管轄來推卸責任。圖／台灣醒報
民進黨立委范雲表示，勞動部完全沒有掌握問題的核心，想拿《性騷擾防治法》列屬衛福部管轄來推卸責任。圖／台灣醒報

「職場性騷擾與一般的性騷擾完全不同，勞動部不要推卸責任！」民進黨立委范雲說。勞動部條件司司長黃維琛17日在公聽會上說，現行法制《性別工作平等法》沒有規範的就用《性騷擾防治法》約束，此言一出，立刻被立委們狂轟猛炸認為，勞動部一直迴避職場性騷擾的重要性。

勞動部想卸責？

范雲表示，當初福灣巧克力性騷擾事件爆發，行政院長蘇貞昌承諾要修法，但事件已過了3-4年仍然沒有解決，同黨立委洪申翰也說，兩個部會再互推下去，只會讓問題永遠無法解決。

勞動部條件司司長黃維琛回應說，「如果想要快一點解決問題，現行法制《性工法》沒有規範的，就用《性騷擾防治法》懲處，行為人並不會因此而無法可管，此言一出，立刻遭民進黨立委洪申翰打臉說，「委員的意思是勞動部完全不用修法，以先行的機制就可以解決嗎？勞動部次長之前承認法案必須要補強，委員今天講的話可以代表勞動部嗎？」

黃維琛立刻道歉，改口說問題確實存在，行政院聽到了大家的意見正在討論解方，但是各界學者專家意見不一，黃維琛說，「有學者認為所有的性騷擾案件都是行政法規不容許的，誰摸誰沒有差異，所以才會說統一在《性騷擾防治法》做處理，」洪申翰反問，「如果學者說性騷擾是正常的，你同不同意這個意見？」

性騷擾影響工作權

黃維琛顧左右而言他，說這不是相同的比擬。洪申翰火力全開怒批，「勞動部就是在逃避問題！」范雲也說，勞動部完全沒有掌握問題的核心，想拿《性騷擾防治法》列屬衛福部管轄來推卸責任，但職場性騷擾與一般的性騷擾不同，她說，如果在便利商店騷擾的話，可以不去那家店就好，但職場性騷擾是會直接影響受雇者的工作權，她呼籲勞動部不要再退縮，應即刻處理。

聽到勞動部的回應，莊喬汝直言，「兩法立法的目的本來就不一樣，現行法不修法是不能處理的，」《性騷擾防治法》著重於人身安全的保障，而《性工法》則重於工作權的保障，責任歸屬不清之後會更麻煩，她說，現行的勞動機關明明就可以處理，如果勞動部認為人力經費有負擔，可以再提出協調，絕對不是說用現在法律就可以解決，這種荒謬的結論。

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