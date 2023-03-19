主管職場性騷擾事件 公、私部門不應有別

職場性騷擾事件不論公、私部門都應修法處理。婦女新知基金會指出，公司職場性騷擾案件應統一由勞動部處理，不適用《性騷擾防治法》管制，該用《性別工作平等法》管制；而公部門歷經原能會性騷擾案後，行政院人事總處今天回應說，針對主管職場性騷擾事件的應對措施已發函給各部會。

應統一由勞動部處理

民進黨立委吳思瑤表示，《性工法》規定雇主於職場當中的性騷擾事件有必要實行防治措施，如果是受雇者之間發生性騷擾事件，雇主基於職場最高負責人的地位，應適宜介入進行調查，但當雇主成為性騷擾嫌疑人時，就明顯會有球員兼裁判的情況。

因此婦女新知基金會17日於最高負責人職場性騷擾公聽會指出，職場性騷擾應該都由《性工法》審定，統一由勞動主管機關處理，婦女新知基金會常務監事莊喬汝律師表示，職場性騷擾現行機制是，若性騷擾嫌疑人是雇主，將由上級機關勞動部處置。

但當行為人是最高負責人時，被害者依照《性工法》仍要向雇主提出申訴，這會涉及到職場權力不對等，性騷擾被害人常因擔心沒工作，或在職場被排擠、霸凌等問題，絕大部分的受害者都在離職後才敢提出申訴。當下勞動部回應含糊，甚至被民進黨立委洪申翰批說，「在逃避問題！」

原能會騷擾案件回應

民進黨立委林宜瑾表示，行政院原能會性騷擾案件的處理一直很隱晦，她看不過去，聯合幾個委員要調查，才讓受害者勇敢說出真相，她也說，原能會本來體制就有缺陷，遺漏主管為加害者的可能性，當權力不對等的時候，申訴管道會更加受限，現在有越來越多受害者願意站出來，適時候修法處理。

公聽會上有請勞動部、衛福部、保訓會、教育部及行政院人事行政總處出面說明，針對行政院原能會性騷擾一案人事行政總處回應，行政院去年12月13日羅致政委員就有召開會議研議，今年2月行政院就有通盤發函給各機關檢討現行防治性騷擾機制不足之處，如行政院二級機關以上首長發現涉性騷擾事件，將全部向行政院回報處理，並要求＝由主管機關的上級機關來受理申訴。

教育、勞動體系仍需努力

民進黨立委范雲指出，現在看來只有行政機關有應對措施，教育體系與勞動體系目前都很被動，教育部回應會根據保訓會回函配合研議。

洪申翰要求與會的各部會，要在兩個月內彙整地方的性別平等委員會處理案件狀況，並希望勞動部可以在《性工法》修訂上做新一輪的評估，給出具體需要多少人力、資源的數據。

【更多精采內容，詳見 】