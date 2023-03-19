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旱象奇觀！日月潭水位狂降蓄水率跌破6成 「神秘黑洞」全都露

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭在豐水期時，溢流井被湖水環繞，空拍潭面時猶如一個「神秘黑洞」。圖／日管處提供
日月潭在豐水期時，溢流井被湖水環繞，空拍潭面時猶如一個「神秘黑洞」。圖／日管處提供

為配合雲林、彰化農業灌溉用水，日月潭水位直直落，近期蓄水率跌破6成，今天水位已降至741.1公尺，距離滿水位748.48公尺落差已達7.7公尺，在潭區被稱為「神祕黑洞」的溢流井，建築本體如今全都露，成為旱象奇觀。

根據經濟部水利署即時水情統計，日月潭水庫昨天蓄水率跌破6成，今日有效蓄水量為7323.25萬立方公尺、百分比56.49%、水位高度741.1公尺，而因日月潭水位續降，日管處啟動碼頭浮排、引橋拖離等措施，溢流井也已露出。

管理日月潭水庫的大觀發電廠說，溢流井是為了避免潭區水位太高的安全機制，當水量過多時會從溢流井排往下游的溪流，防止日月潭過度蓄水，確保水庫安全。但久旱不雨，潭區又需配合下游春耕調度放水，水位下降，溢流井因此全都露。

台電則表示，春耕插秧需水高峰已過，可望減輕日月潭供水壓力，預估潭區供水量21日起可從目前的每秒20噸（20CMS）降至每秒10噸，將能減緩水位下降速度，但也會與中水局持續聯繫，視實際水情調整供水，盡可能的維持潭區水位。

而因中南部旱情嚴重，也影響農業灌溉及農作物生長，南投鹿谷、仁愛等地茶樹因水分不足，不吐新芽，仁愛農會表示，春茶不僅採收期恐延遲，更面臨大幅減產；短期蔬菜也因缺水影響，農民不得不延後耕作，可能會影響全年的蔬菜供應。

此外，信義、仁愛等地青梅也因為乾旱，青梅長不大，果實普遍偏小，甚至出現落果，信義農會表示，今年青梅結果率不差，有找到水源持續灌溉的收成會不錯，但多數梅園都因少雨，果粒長不大，現在就盼能快點天降甘霖，幫農作物解渴。

日月潭溢流井在豐水期時，猶如潭面上的「神秘黑洞」，但近期潭區水位狂降，建築本體如今全都露。圖／讀者提供
日月潭溢流井在豐水期時，猶如潭面上的「神秘黑洞」，但近期潭區水位狂降，建築本體如今全都露。圖／讀者提供

日月潭 水庫 旱象

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