寄養家庭年齡老化 花蓮家扶邀大眾為兒少提供避風港

花蓮家扶中心接受縣府委託辦理寄養家庭服務，截至今年2月底，全縣有46戶寄養家庭，照顧54名寄養安置的兒童與少年。不過家扶發現，隨著寄養家庭年齡逐漸攀升，在面對受創兒少的特殊性與照顧困難度，恐因無法負荷或生涯規畫準備退休，為讓服務延續，特別辦招募說明會，盼新血加入。

花蓮家扶中心表示，「家庭寄養服務」是當家庭發生重大變故，或父母不適任親職及無法提供孩子適當照顧時，在不得已的情況下，讓孩子暫時離開原生家庭，並居於經縣市政府審核認可，及接受專業訓練的寄養家庭中，為兒少提供暫時性的家庭替代照顧，待原生家庭排除困難且具充足預備後，再協助兒少安全返家。

花蓮寄養家庭中46至55歲約占42.2％、55歲以上則有52.9％為最多，隨寄養家庭年齡年長，可能難以照顧受創兒少或準備退休，因此昨天家扶舉辦寄養家庭招募說明會，有9戶家庭參與。

花蓮家扶中心主任施政延指出，成為寄養家庭要面對保密隱私規範，以及寄養童的受創經歷帶來的考驗等實在不容易，不過中心的寄養社工是寄養家庭最堅強的後盾，透過系列課程安排提升專業技能，期待在兒少寄養安置服務的接力賽中，不斷有人願意接棒前行，讓這群孩子們從「心」擁有相信家的勇氣。