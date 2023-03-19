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蛋價凍漲25日再討論 蛋農哭訴被犧牲：「都沒辦法生存了」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
雞蛋產銷表示本周六將再討論雞蛋是否漲價問題。本報資料照片
雞蛋產銷表示本周六將再討論雞蛋是否漲價問題。本報資料照片

全台缺蛋狀況持續惡化，雞蛋產銷雙方周六開會欲再漲蛋價，但受官方壓力決議凍漲一周。蛋農今表示，國內產蛋率低、飼料成本高，如今又蛋價凍漲，「都沒辦法生存了」；中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁表示，預計3月25日再討論是否漲價。

中華民國養雞協會蛋雞組長組長黃榮珍說，昨天開會農委會雖沒派人參與，但「有官方壓力」要求雞蛋產銷先凍漲一周；進口蛋一顆貴國產蛋6、7元，官方卻不准國產蛋漲價，面對飼料成本漲幅超過10％、雞蛋產量又少，蛋價又凍漲，「真的都沒辦法生存」。

不具名蛋農直指，如今市場價格混亂，產地價每台斤45.5元，但市場價格可賣到80元，甚至90元，對於部分蛋農蛋商私下亂哄抬價格問題，也無法可管；昨天會議農委會雖沒派員，但早已先「安撫」過，因此才決定這周凍漲觀察情況，「但到底要觀察什麼，主要還是怕民眾反彈太大，所以只能犧牲蛋農蛋商」。

陳進丁表示，蛋荒問題延續，蛋農蛋商壓力都很大，沒有漲價難以生存；飼料價格居高不下，原本每公斤11元，如今漲到每公斤16.7元，包含進口成本、運費等，如今國產雞蛋一顆4元半，再漲幾元也滿合理。

雞蛋運銷合作社理事主席吳天福說，這周凍漲蛋價主要觀察進口雞蛋是否能滿足、緩解國內雞蛋的需求，若需求仍高，再來討論是否漲價。

農委會開放8國專案進口雞蛋3月底陸續抵台，至少500萬顆，並直送超市等通路販售，部分蛋農蛋商憂心新鮮度及價格較國產蛋高昂問題。

有不具名業者指出，過去進口雞蛋不會直接進到民生市場，因長途運輸下再到超市，新鮮度都不會太好，因此都是給食品加工用，這次農委會的做法可看出現在超市真的非常缺蛋，「但非常時期有非常作法」，認為僅是短暫因應，不會有太多影響。

農委會畜牧處副處長江文全表示，不介入產銷雙方會議，農委會也沒有派人參加，尊重產銷雙方討論的結果；另針對進口蛋部分，會先經過洗選場，洗選後再按既有通路調配到超市，價格方面，澳洲為空運、土耳其則是海運，成本雖高，但農委會將吸收價差、平價販售。

雞蛋 農委會 蛋價

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