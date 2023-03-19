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不滿農委會凍漲蛋價 北市蛋商擬「無限期休市」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
全台缺蛋狀況未見改善，蛋價又居高不下，傳統市場賣蛋的攤位前民眾排隊買蛋，而且一人限購一袋十顆雞蛋。記者杜建重／攝影
全台缺蛋狀況未見改善，蛋價又居高不下，傳統市場賣蛋的攤位前民眾排隊買蛋，而且一人限購一袋十顆雞蛋。記者杜建重／攝影

中華民國蛋價委員會18日晚上開會，原計畫雞蛋每斤調漲3至5元。據了解，農委會施壓，決議本周凍漲雞蛋價格，引發與會蛋商、蛋農不滿。若下周再凍漲，傳出台北市蛋商公會理事長林天來打算反制農委會，宣布無限期休市。

國內蛋價今年2月13日、3月5日分別調漲2元和3元，產地價來到每台斤45.5元、批發價55元，仍補不了國內雞蛋缺口，昨晚產業界、蛋商與蛋農代表聚餐開會論周蛋價調漲幅度，各方都有調漲共識。

據了解，農委會透過養雞協會轉達，希望能觀察這周進口雞蛋來台之後的市況再調整，就有蛋商代表相當不滿，認為這餐吃下去消化不良，直接離席，吃不下去就不如早早散會，會議19時開始，才1小時就結束。

也傳出北市蛋商公會理事長林天來將拜會農委會官員，若下周再凍漲，打算反制宣布雞蛋無限期休市，也不願意再報價，因為根本沒有用。他說現在雞蛋產量缺口造成黑市猖獗，市場價格混亂，官方打壓價格是在傷害蛋農、蛋商。

雞蛋 蛋價

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