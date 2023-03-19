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未來一周像夏天這兩天最熱上看35度 周六清明補班日再變天

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天天氣稍涼，入夜後北部地區也可能飄雨，但明天起全台回溫。本報資料照片
今天天氣稍涼，入夜後北部地區也可能飄雨，但明天起全台回溫。本報資料照片

中央氣象局表示，今天天氣稍涼，入夜後北部地區也可能飄雨；不過，明天起全台回溫，未來一周上班日，全台暖熱如夏，周二、周三最熱高溫逾30度，南部近山區等地更可能近35度，直到周末清明補班日，全台才變天轉涼，北部降至20度、中南部則25度。

中央氣象局預報員曾昭誠受訪表示，今天天氣受東北季風影響，北部、東北部地區天氣稍涼，基隆北海岸、東半部、北部山區有下雨機會；今天入夜後，北部地區都可能飄雨，持續至明天清晨。

他說，明天白天後，東北季風減弱，溫度回升，環境轉乾，北部地區轉為多雲到晴，中南部地區維持多雲到晴，剩下東半部地區有零星短暫陣雨。

曾昭誠表示，多雲到晴的天氣型態，可維持到23日周四；24日周五開始，北邊雲量稍增，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區天氣轉為局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，白天溫度炎熱。

他說，25日周六開始，東北季風增強，北部、宜蘭地區天氣轉涼，迎風面的北部、東半部降雨機率也提高，可能有局部短暫陣雨機會；25日過後，全台轉為潮濕，各地天氣轉為多雲。

氣溫方面，曾昭誠指出，今天北部約20度至22度，中南部與昨日差不多，約25度至30度。不過，明天白天起，溫度回升明顯，各地都有25度以上，甚至接近30度，南部近山區也可能逾30度。

他表示，21日周二、22日周三可能是未來一周最熱時候，各地高溫可能近30度或逾30度，尤其南部近山區、東南部、花東縱谷更可能近35度左右。

23日周四，溫度可能略降至25度至30度，曾昭誠說，天氣要降溫，要等到25日周六東北季風報到，北部才會降至20度左右，中南部則約在25度。

至於中南部水情吃緊，是否有望降雨，他說，則要視屆時鋒面往南接近台灣的幅度，尚待持續觀測；即使有機會下雨，要能為水庫解渴，待5月梅雨季到來，才有機會。

未來一周全台暖熱如夏，周二、三最熱高溫逾30度，南部近山區等地更可能近35度。本報資料照片
未來一周全台暖熱如夏，周二、三最熱高溫逾30度，南部近山區等地更可能近35度。本報資料照片

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