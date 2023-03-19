BLACKPINK散場人潮爆表 高捷：25萬運量突破跨年

國際知名南韓女團BLACKPINK昨晚（18日）在高雄世運主場館開唱，吸引4.5萬名歌迷湧入，散場時捷運站整個塞爆，市府及高雄捷運公司嚴陣以待，近2小時才順利疏運完畢。高雄捷運今表示，昨天全日總運量達25萬6252人次，比跨年的24萬9552人次還高。

交通局表示，除了捷運班次加密，演唱會散場時更加派40輛接駁車投入輸運直達左營高鐵站，於晚間23時35分前疏散完成，順利在110分鐘內達成目標。預估今晚第二場演唱會人潮應與昨天相近，呼籲歌迷多利用捷運系統或步行進入主場館。

配合外縣市歌迷北返需求，高鐵今上午也宣布，左營站晚間22點35分再加開1班次北上全車自由座列車（商務車廂除外） ，沿途停靠台南、嘉義、台中、新竹、桃園、板橋、台北及南港站，抵達南港站時間為20日凌晨零點45分。

BLACKPINK演唱會昨開唱前數小時，就開始有大量歌迷湧入同歡，市府演唱會前就強力宣導利用捷運進離場，加密世運站捷運班距至3分鐘，同時增派散場接駁車將歌迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵。

為順利疏運散場歌迷，高雄市長陳其邁特別指派秘書長郭添貴進駐現場應變中心，陳其邁後來也親自到主場館應變中心督軍輸運工作。演唱會散場人潮在23時35分完成疏運，較原預估散場所需時間120分鐘提早完成。