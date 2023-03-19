聽新聞
test
0:00 / 0:00

BLACKPINK散場人潮爆表 高捷：25萬運量突破跨年

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
BLACKPINK18日晚在高雄世運會開唱，捷運人潮創跨年以來新高。圖／高雄捷運公司提供
BLACKPINK18日晚在高雄世運會開唱，捷運人潮創跨年以來新高。圖／高雄捷運公司提供

國際知名南韓女團BLACKPINK昨晚（18日）在高雄世運主場館開唱，吸引4.5萬名歌迷湧入，散場時捷運站整個塞爆，市府及高雄捷運公司嚴陣以待，近2小時才順利疏運完畢。高雄捷運今表示，昨天全日總運量達25萬6252人次，比跨年的24萬9552人次還高。

交通局表示，除了捷運班次加密，演唱會散場時更加派40輛接駁車投入輸運直達左營高鐵站，於晚間23時35分前疏散完成，順利在110分鐘內達成目標。預估今晚第二場演唱會人潮應與昨天相近，呼籲歌迷多利用捷運系統或步行進入主場館。

配合外縣市歌迷北返需求，高鐵今上午也宣布，左營站晚間22點35分再加開1班次北上全車自由座列車（商務車廂除外） ，沿途停靠台南、嘉義、台中、新竹、桃園、板橋、台北及南港站，抵達南港站時間為20日凌晨零點45分。

BLACKPINK演唱會昨開唱前數小時，就開始有大量歌迷湧入同歡，市府演唱會前就強力宣導利用捷運進離場，加密世運站捷運班距至3分鐘，同時增派散場接駁車將歌迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵。

為順利疏運散場歌迷，高雄市長陳其邁特別指派秘書長郭添貴進駐現場應變中心，陳其邁後來也親自到主場館應變中心督軍輸運工作。演唱會散場人潮在23時35分完成疏運，較原預估散場所需時間120分鐘提早完成。

高雄捷運統計，昨日搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數預估超過3萬人次，晚間10點全日總運量已突破22萬人次，截至11點40分，全天總運量已突破25萬人次。

BLACKPINK18日晚在高雄世運會開唱，捷運人潮創跨年以來新高。圖／高雄捷運公司提供
BLACKPINK18日晚在高雄世運會開唱，捷運人潮創跨年以來新高。圖／高雄捷運公司提供
BLACKPINK18日晚在高雄世運會開唱，捷運人潮創跨年以來新高。圖／摘自推特
BLACKPINK18日晚在高雄世運會開唱，捷運人潮創跨年以來新高。圖／摘自推特

捷運 演唱會 高鐵

延伸閱讀

女兒是BLACKPINK狂粉 爸媽幫買黃牛票卻連門都進不去

無懼撞期BLACKPINK！暖男Rapper親謝台粉「堅定選擇」

掏數千元買演唱會門票遇詐 歌都唱完還沒取到票

音樂造夢 演唱會製作人丁度嵐

相關新聞

久旱不雨 日月潭蓄水跌破6成

中南部旱災嚴峻，為配合彰雲農業灌溉用水，日月潭水位直直落，近期蓄水率跌破六成，昨水位已降至七四一點一公尺，在潭區被稱為「...

明後天熱如夏 解渴要等梅雨

中央氣象局表示，今起全台回溫，暖熱如夏，明後兩天是本周最熱的時候，各地高溫逾卅度，不過周六清明節補班日又再有一波東北季風...

登革熱再起 高屏多例境外移入

中央流行疫情指揮中心宣布今起，新冠肺炎輕症免通報、免隔離，改為0+n自主健康管理，相關防治措施同步放寬。高雄市衛生局表示...

疫情3年 感染科缺人成隱憂

台灣感染症醫學會最新調查發現，醫學中心加護病房「克雷白氏桿菌」抗藥性比率為百分之卅八點四，較前一年增多百分之一點九；區域...

缺水 雲嘉南盤點地下水井

南部缺水，台南是減量供水的橙色燈號，環團指出，原台南市的城區地下水豐沛，如福安坑溪等都是湧泉，建議古井活化、找出湧泉取水...

優人物／悲情城市背後的故事 出品人邱復生：帶台灣電影上國際

那是發生在1947年台灣的一段晦暗、壓抑、不可言說的歷史，受難的人摀著傷口，沒人敢觸碰，直到1989年，一部「悲情城市」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦