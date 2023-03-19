21日春分限定天象 日落後可見黃道光 穀神星整夜登場

今年春分在3月21日，天文館表示，春分前後的日落後2至3小時，可以看到西方天空呈三角形的淡黃色光錐「黃道光」，另外，第一顆被發現的小行星穀神星(1 Ceres)也將於3月21日運行至「衝」，在此前後其距離地球最近，約2.4億公里，亮度也最高，約6.9等，整夜可見。

天文館表示，這天太陽會從正東方升起，正西方落下，且晝夜等長，此後日出與日落的方向隨之偏北，正午時太陽仰角也愈來愈高，白晝愈長而夜晚愈短，直到夏至為止

天文館表示，除了節氣轉變外，春分前後一、兩周內還可以看見非常特殊的「黃道光」，這是太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱亮光，亮度比銀河還低，所以觀察黃道光必須在低光害地區，春分前後的日落後2至3小時，西方天空呈三角形的淡黃色光錐就是黃道光。

天文館表示，此外第一顆被發現的小行星穀神星(1 Ceres)也將於3月21日運行至「衝」，也就是與太陽經度相差180度的位置。在此前後其距離地球最近，約2.4億公里，亮度也最高，約6.9等，整夜可見，是最佳的觀測時機，但肉眼無法看見，必須以雙筒望遠鏡或天文望遠鏡輔助觀察。

天文館表示，穀神星是義大利天文學家皮亞齊（Giuseppe Piazzi）於1801年所發現的第一顆小行星，其直徑約950公里，為分布在火星和木星之間主小行星帶中最大的天體，約占該區域總質量的三分之一。2006年國際天文學聯合會(IAU)對行星重新定義後，穀神星被改分類為矮行星，也是主小行星帶中唯一的矮行星。2015年3月美國NASA的曙光號（Dawn）探測器進入穀神星軌道，成為首架環繞矮行星的太空船。更多相關請至天文館網站。