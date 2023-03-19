機車行硬要丟險砸傷清潔隊員 環署擬訂廢輪胎回收方案

今年2月28日發生廢輪胎砸清潔隊員事件，因每趟清運廢輪胎數量有限，引發機車行老闆不滿，強行丟輪胎回收險砸清潔隊員。為此，環保署研擬廢輪胎回收方案，日前邀集各縣市環保局、全國環保公務機關總工會等單位共同研商，經討論後，決議先請地方環保局盤點、提報回收熱區後再視不同情況進行，目前尚未定案。

根據環保署統計，全台每年產出約15至16萬公噸廢輪胎，全台共13家廢輪胎處理業者、總處理量能約21萬公噸。

新北市新莊區某間機車行老闆日前不滿清潔隊員，告知一天只能丟2捆輪胎，硬將3捆廢棄輪胎丟上資收車，過程中連罵「誰規定的？我每次要丟三綑，每次都丟不完」，並試圖將輪胎往車內丟，讓清潔隊員險被砸。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌說，環保署擬訂廢輪胎回收方案，將依機車行數量、需求因地制宜，採沿線收運或指定地點清運，若清潔量能不足，將媒合回收業者協助。

王嶽斌表示，若廢輪胎數量在一定比例以下、聲韻路線上機車行數量較少時，清潔隊可採沿線收運方式；數量大時，則由清潔隊指定機車行比照大型廢棄物方式預約清潔隊收運，或是約定指定地點請機車行送交；若清潔隊量能不足，將試辦媒合回收業及處理業者協助處理。

王嶽斌說，日前邀集各縣市環保局、全還總等單位研商，會中決議先請各地方環保局盤點、提報回收熱區後，因地制宜不同模式來進行，由新北市、台中市先行試辦，但要等環保局提報試辦區段內容，了解問題並與回收處理業者及試辦區段機車行討論後，再決定試辦時間。