聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車行硬要丟險砸傷清潔隊員 環署擬訂廢輪胎回收方案

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新北市新莊區一間機車行老闆，日前硬將3捆廢棄輪胎丟上資收車。記者劉懿萱／翻攝
新北市新莊區一間機車行老闆，日前硬將3捆廢棄輪胎丟上資收車。記者劉懿萱／翻攝

今年2月28日發生廢輪胎砸清潔隊員事件，因每趟清運廢輪胎數量有限，引發機車行老闆不滿，強行丟輪胎回收險砸清潔隊員。為此，環保署研擬廢輪胎回收方案，日前邀集各縣市環保局、全國環保公務機關總工會等單位共同研商，經討論後，決議先請地方環保局盤點、提報回收熱區後再視不同情況進行，目前尚未定案。

根據環保署統計，全台每年產出約15至16萬公噸廢輪胎，全台共13家廢輪胎處理業者、總處理量能約21萬公噸。

新北市新莊區某間機車行老闆日前不滿清潔隊員，告知一天只能丟2捆輪胎，硬將3捆廢棄輪胎丟上資收車，過程中連罵「誰規定的？我每次要丟三綑，每次都丟不完」，並試圖將輪胎往車內丟，讓清潔隊員險被砸。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌說，環保署擬訂廢輪胎回收方案，將依機車行數量、需求因地制宜，採沿線收運或指定地點清運，若清潔量能不足，將媒合回收業者協助。

王嶽斌表示，若廢輪胎數量在一定比例以下、聲韻路線上機車行數量較少時，清潔隊可採沿線收運方式；數量大時，則由清潔隊指定機車行比照大型廢棄物方式預約清潔隊收運，或是約定指定地點請機車行送交；若清潔隊量能不足，將試辦媒合回收業及處理業者協助處理。

王嶽斌說，日前邀集各縣市環保局、全還總等單位研商，會中決議先請各地方環保局盤點、提報回收熱區後，因地制宜不同模式來進行，由新北市、台中市先行試辦，但要等環保局提報試辦區段內容，了解問題並與回收處理業者及試辦區段機車行討論後，再決定試辦時間。

廢輪胎 環保署

延伸閱讀

垃圾車出勤遭罰上百件 交大：落實審核執行公務不舉發

清掃道路長度高於平均值 「學姐」黃瀞瑩替士林北投清潔隊員抱不平

路易莎咖啡循環杯檢出甲醛 環保署說話了

環保署預告1公斤以上二次鋰電池納應回收 明年1月生效

相關新聞

久旱不雨 日月潭蓄水跌破6成

中南部旱災嚴峻，為配合彰雲農業灌溉用水，日月潭水位直直落，近期蓄水率跌破六成，昨水位已降至七四一點一公尺，在潭區被稱為「...

明後天熱如夏 解渴要等梅雨

中央氣象局表示，今起全台回溫，暖熱如夏，明後兩天是本周最熱的時候，各地高溫逾卅度，不過周六清明節補班日又再有一波東北季風...

登革熱再起 高屏多例境外移入

中央流行疫情指揮中心宣布今起，新冠肺炎輕症免通報、免隔離，改為0+n自主健康管理，相關防治措施同步放寬。高雄市衛生局表示...

疫情3年 感染科缺人成隱憂

台灣感染症醫學會最新調查發現，醫學中心加護病房「克雷白氏桿菌」抗藥性比率為百分之卅八點四，較前一年增多百分之一點九；區域...

缺水 雲嘉南盤點地下水井

南部缺水，台南是減量供水的橙色燈號，環團指出，原台南市的城區地下水豐沛，如福安坑溪等都是湧泉，建議古井活化、找出湧泉取水...

優人物／悲情城市背後的故事 出品人邱復生：帶台灣電影上國際

那是發生在1947年台灣的一段晦暗、壓抑、不可言說的歷史，受難的人摀著傷口，沒人敢觸碰，直到1989年，一部「悲情城市」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦