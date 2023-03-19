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一次搞懂清明節掃墓9大禁忌 命理師：別拍照、勿穿拖鞋

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
清明掃墓注意九大禁忌。圖／取自「林霖開運」臉書
清明掃墓注意九大禁忌。圖／取自「林霖開運」臉書

清明節將至，已經有不少民眾提前掃墓。命理師林霖在臉書「林霖開運」表示，每逢清明節祭祖，是慎終追遠的日子，有一些禁忌需要注意，以示對祖先的尊重，清明掃墓注意九大禁忌。

林霖說，清明掃墓九大禁忌包括，一、孕婦、病人、7歲以下幼童最好不要去墓園掃墓。二、掃墓時不要喧嘩、嘻笑怒罵、隨處小便。三、不宜在墓地拍照或與人合影留念。四、忌諱叫人全名，可改叫小名、偏名等。

他說，五、勿踩踏別家墳墓或對亡者不敬的言行。六、勿穿拖鞋，否則容易被卡到陰。七、勿陪同他人去掃墓，例如非自家人、男女朋友。八、勿穿大紅等鮮豔色彩，表示對先人的尊重。九、掃墓時穿的衣服回家需洗淨，勿放過夜。

林霖表示，掃墓回家記得先淨身洗頭洗澡，祭祀時秉持著虔誠尊敬的心態，懂得感恩行孝，祖先必會福蔭子孫。

禁忌 清明節

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