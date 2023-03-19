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長達3年的反聖嬰結束 氣象局：3月下旬有較高降雨機率
中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，反聖嬰事件已結束，熱帶海氣特徵已逐漸回復正常狀態。
氣象局表示，隨著赤道東太平洋海溫回升，反聖嬰事件逐漸減弱，NOAA本月15日正式宣布反聖嬰結束。本次事件為1973年至1975年、1998年至2000年以來，第三個持續3年的反聖嬰事件。
氣象局指出，3月下旬預測有較高降雨機率，但模式表現分歧，未來3至4周整體降雨訊號仍偏低。
氣象局說，未來第1周僅期初東北季風影響，北部及東半部稍涼有局部短暫雨，其他時間各地大致為晴到多雲。第2周起台灣附近水氣增加，各地可能有較高的降雨機率。模式在春季時有較大的預報不確定性，隨時關注氣象局發布的最新資訊。
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