快訊

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

「兒時」網咖1小時多少錢？釣出一大批苦主：以前有錢人未免太多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣溫一天比一天高 這天熱慘上看35度 周五變天東北季風報到

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天起各地的氣溫會一天比一天高，周三到周四最溫暖，就連北部高溫都可以來到30度以上，最熱的中南部內陸則有機會來到接近35度，甚至有點夏天的感覺。本報資料照片
明天起各地的氣溫會一天比一天高，周三到周四最溫暖，就連北部高溫都可以來到30度以上，最熱的中南部內陸則有機會來到接近35度，甚至有點夏天的感覺。本報資料照片

昨天有波微弱東北季風南下，後面的冷空氣不強，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，中南部地區在白天因為陽光照射，氣溫會快速回升，中午大都可以來到25度以上，並沒有太明顯的感受。

李至晟說，只有北部、東半部這些迎風面地區雲量較多，特別是基隆北海岸到東北部地區會有些短暫雨，高溫大約20度左右，進入台北、桃園市區天氣會比較穩定，氣溫可以回升到22-23度，濕濕涼涼。

李至晟說，今晚、明晨有一波水氣很快的通過北部，苗栗以北平地都有些毛毛雨或小雨的機會，晚間外出需要留意，不過也不用太過擔心，明天白天就會遠離，不太會影響到上班上課天氣。

目前預測下周還是偏暖，李至晟說，除了因為沒有顯著的大陸高壓南下以外，另一個原因就是低壓或鋒面會在中國的長江到華南一帶活動，前方的西南到偏南風會持續為台灣帶來暖空氣。

他表示，明天起各地的氣溫會一天比一天高，周三到周四最溫暖，就連北部高溫都可以來到30度以上，最熱的中南部內陸則有機會來到接近35度，甚至有點夏天的感覺。

但他說，由於水氣不足，熱力作用只能讓午後山區雲量增多，對水情反而不是好消息。不過這段時間內中南部轉為迎風面，空氣品質就有機會從近期的橘燈警示轉成普通或良好，相對的就是北部擴散條件稍差，也請敏感的朋友近期多留意周圍的空氣品質變化。

這樣的天氣會在下波東北季風報到後開始改變，李至晟說，目前預測北部周五下半天轉為多雲到陰的天氣，基隆北海岸跟東半部周六起也會陸續轉為短暫雨天氣，並持續影響到下周初期。

李至晟說，強度還是偏弱，預測並沒有達到冷氣團的標準。隨著中國大陸的鋒面東移，尾端的水氣也會從華南移入，目前預測西半部先在後續的周末雲量增多，到下周一到周二有機會帶來綿綿細雨。雖然比之前的預期更晚一些，而且可能也沒有辦法完全解除旱象，但至少能為水庫帶來一些進帳減緩消耗，盡量節約用水。

東北季風 高溫 天氣動態

延伸閱讀

健美健身／秀肌肉展現力與美 基隆子弟勇奪三冠王

疫後基隆港郵輪市場質變 想方設法讓旅客基隆吃喝玩樂

明傍晚北部雨區擴大 下周高溫飆35度各地一天比一天熱

好天氣結束轉濕涼 日夜溫差大

相關新聞

長達3年的反聖嬰結束 氣象局：3月下旬有較高降雨機率

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，反聖嬰事件已結束，熱帶海氣特徵已逐漸回復正常狀態。

回暖轉晴 彭啟明：南部未見可解渴 雨勢「到月底仍不樂觀」

天氣風險管理公司總經理彭啟明今天表示，未來幾天天氣將回暖轉晴，氣溫稍熱，非常適合外出活動，好好珍惜好天氣；下周末開始將有...

北部零星飄雨明起逐日回暖 吳德榮：下周末鋒面雨帶觸台

今天仍受微弱東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，北海岸、大台北東側...

BLACKPINK演唱會北返潮 高鐵今宣布再加開1班次北上全車自由座

南韓知名女團BLACKPINK昨天和今天在高雄世運主場館舉行「BORN PINK」世界巡迴演唱會，數萬名粉絲湧入高雄。今...

別開車！韓女團BLACKPINK演唱會世運大道交通管制 搭這個最聰明

韓國知名女團BLACKPINK今明兩天在高雄世運主場館舉行演唱會，掀起樂迷搶票秒殺作戰，交通局表示，世運大道自上午8時至...

拍攝格瓦拉成名、追尋毛澤東足跡 勒內布里不只見證歷史

古巴傳奇英雄切·格瓦拉，辭世近60年，其肖像仍然是這個時代重要的文化標誌。而他最著名的一張照片「抽雪茄的切‧格瓦拉（Ch...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦