氣溫一天比一天高 這天熱慘上看35度 周五變天東北季風報到

昨天有波微弱東北季風南下，後面的冷空氣不強，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，中南部地區在白天因為陽光照射，氣溫會快速回升，中午大都可以來到25度以上，並沒有太明顯的感受。

李至晟說，只有北部、東半部這些迎風面地區雲量較多，特別是基隆北海岸到東北部地區會有些短暫雨，高溫大約20度左右，進入台北、桃園市區天氣會比較穩定，氣溫可以回升到22-23度，濕濕涼涼。

李至晟說，今晚、明晨有一波水氣很快的通過北部，苗栗以北平地都有些毛毛雨或小雨的機會，晚間外出需要留意，不過也不用太過擔心，明天白天就會遠離，不太會影響到上班上課天氣。

目前預測下周還是偏暖，李至晟說，除了因為沒有顯著的大陸高壓南下以外，另一個原因就是低壓或鋒面會在中國的長江到華南一帶活動，前方的西南到偏南風會持續為台灣帶來暖空氣。

他表示，明天起各地的氣溫會一天比一天高，周三到周四最溫暖，就連北部高溫都可以來到30度以上，最熱的中南部內陸則有機會來到接近35度，甚至有點夏天的感覺。

但他說，由於水氣不足，熱力作用只能讓午後山區雲量增多，對水情反而不是好消息。不過這段時間內中南部轉為迎風面，空氣品質就有機會從近期的橘燈警示轉成普通或良好，相對的就是北部擴散條件稍差，也請敏感的朋友近期多留意周圍的空氣品質變化。

這樣的天氣會在下波東北季風報到後開始改變，李至晟說，目前預測北部周五下半天轉為多雲到陰的天氣，基隆北海岸跟東半部周六起也會陸續轉為短暫雨天氣，並持續影響到下周初期。

李至晟說，強度還是偏弱，預測並沒有達到冷氣團的標準。隨著中國大陸的鋒面東移，尾端的水氣也會從華南移入，目前預測西半部先在後續的周末雲量增多，到下周一到周二有機會帶來綿綿細雨。雖然比之前的預期更晚一些，而且可能也沒有辦法完全解除旱象，但至少能為水庫帶來一些進帳減緩消耗，盡量節約用水。