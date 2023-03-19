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BLACKPINK演唱會北返潮 高鐵今宣布再加開1班次北上全車自由座
南韓知名女團BLACKPINK昨天和今天在高雄世運主場館舉行「BORN PINK」世界巡迴演唱會，數萬名粉絲湧入高雄。今天台灣高鐵公司訂位情況踴躍，台灣高鐵公司說，因應北返需求，今天晚間10時35分自左營站加開1班次北上全車自由座列車（商務車廂除外）。
台灣高鐵說，該班次沿途停靠台南、嘉義、台中、新竹、桃園、板橋、台北及南港站，歡迎旅客多加利用。
高鐵公司提醒，該班次列車抵達南港站時間為明天凌晨0時45分，敬請旅客留意到站時間，並預先安排到站後之交通接駁。此外，旅客若欲搭乘該班次列車商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
高鐵公司今晚已加開北上1702車次，今晚10時20分自左營站發車，已於17日凌晨零時起售票。本次加開車次將超過日常末班列車時間（最晚至00:30抵達端點站），乘車旅客務必留意到站時間，並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。
另外，今天加強服務旅客當日北返乘車需求增開車次，車站營運時間也調整。
因應中央流行疫情指揮中心宣布放寬室內戴口罩規定，並依據交通部公布之最新指引，旅客搭乘高鐵，自進入車站付費區、乘車至出付費區，仍請自備口罩並全程佩戴。旅客於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩之狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。敬請旅客配合相關防疫規定，以維護自身及他人之健康安全。
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