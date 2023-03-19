中南部水庫和2021年比較 鄭明典：感覺可處理 但非常緊張

中南部旱象持續，中央氣象局長鄭明典在臉書PO出中南部6大水庫的2021年和今年蓄水量圖表比較，他說，和2021年比一比，中部主要水庫情況好一點，南部主要水庫幾乎一樣。有2021的經驗，感覺可以處理，但是會非常、非常緊張。「辛苦了，請大家一起節約用水！」

天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 很多朋友關心南部何時有雨到，「但到月底還是不樂觀」。

今天逐步轉偏東風，也將回溫，將一天比一天回溫。彭啟明說，周五、周六、下周日有點變化，但這種變化變動度頗高，只能滾動的來看，而且不同預測的差異程度很大，長期看趨勢，詳細的資料只能兩三天逐步看，這就是春天。

氣象局說，25日周六起東北季風增強，迎風面的北部、東北部天氣轉涼；北部及東半部地區降雨機率提高，其他地區雲量增多。