快訊

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

「兒時」網咖1小時多少錢？釣出一大批苦主：以前有錢人未免太多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中南部水庫和2021年比較 鄭明典：感覺可處理 但非常緊張

聯合報／ 記者胡瑞玲楊德宜／台北即時報導
「九蛙疊像」是日月潭知名景點，被視為潭區水情指標。本報資料照片
「九蛙疊像」是日月潭知名景點，被視為潭區水情指標。本報資料照片

中南部旱象持續，中央氣象局長鄭明典在臉書PO出中南部6大水庫的2021年和今年蓄水量圖表比較，他說，和2021年比一比，中部主要水庫情況好一點，南部主要水庫幾乎一樣。有2021的經驗，感覺可以處理，但是會非常、非常緊張。「辛苦了，請大家一起節約用水！」

天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 很多朋友關心南部何時有雨到，「但到月底還是不樂觀」。

今天逐步轉偏東風，也將回溫，將一天比一天回溫。彭啟明說，周五、周六、下周日有點變化，但這種變化變動度頗高，只能滾動的來看，而且不同預測的差異程度很大，長期看趨勢，詳細的資料只能兩三天逐步看，這就是春天。

氣象局說，25日周六起東北季風增強，迎風面的北部、東北部天氣轉涼；北部及東半部地區降雨機率提高，其他地區雲量增多。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，25日起至28日鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，仍有不確定性，需持續觀察。綜合各國最新模式的模擬，此波降雨可望為北部帶來相對較明顯的雨量，但若期待一波降雨，即能解決全台的缺水，那就不太實際了。

鄭明典PO出中南部6大水庫的2021年和今年蓄水量圖表，中部主要水庫（左）情況好一點，南部主要水庫（右）幾乎一樣。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典PO出中南部6大水庫的2021年和今年蓄水量圖表，中部主要水庫（左）情況好一點，南部主要水庫（右）幾乎一樣。圖／取自鄭明典臉書
中南部地區降雨量創新低，日月潭水位線逐漸下修。本報資料照片
中南部地區降雨量創新低，日月潭水位線逐漸下修。本報資料照片

彭啟明 水庫 氣象局 鄭明典

延伸閱讀

有鋒面前暖區的天氣特徵 鄭明典：白天會熱

農民放火燒草「火耕」衛星竟偵測得到 鄭明典曝原因

4波寒流冷冬還是暖冬？鄭明典：冬季平均氣溫正常略偏暖

一張圖看中國大陸沙塵暴難得清晰影像 鄭明典：破表

相關新聞

長達3年的反聖嬰結束 氣象局：3月下旬有較高降雨機率

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，反聖嬰事件已結束，熱帶海氣特徵已逐漸回復正常狀態。

回暖轉晴 彭啟明：南部未見可解渴 雨勢「到月底仍不樂觀」

天氣風險管理公司總經理彭啟明今天表示，未來幾天天氣將回暖轉晴，氣溫稍熱，非常適合外出活動，好好珍惜好天氣；下周末開始將有...

北部零星飄雨明起逐日回暖 吳德榮：下周末鋒面雨帶觸台

今天仍受微弱東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，北海岸、大台北東側...

BLACKPINK演唱會北返潮 高鐵今宣布再加開1班次北上全車自由座

南韓知名女團BLACKPINK昨天和今天在高雄世運主場館舉行「BORN PINK」世界巡迴演唱會，數萬名粉絲湧入高雄。今...

別開車！韓女團BLACKPINK演唱會世運大道交通管制 搭這個最聰明

韓國知名女團BLACKPINK今明兩天在高雄世運主場館舉行演唱會，掀起樂迷搶票秒殺作戰，交通局表示，世運大道自上午8時至...

拍攝格瓦拉成名、追尋毛澤東足跡 勒內布里不只見證歷史

古巴傳奇英雄切·格瓦拉，辭世近60年，其肖像仍然是這個時代重要的文化標誌。而他最著名的一張照片「抽雪茄的切‧格瓦拉（Ch...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦