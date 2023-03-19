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中南部水庫和2021年比較 鄭明典：感覺可處理 但非常緊張
中南部旱象持續，中央氣象局長鄭明典在臉書PO出中南部6大水庫的2021年和今年蓄水量圖表比較，他說，和2021年比一比，中部主要水庫情況好一點，南部主要水庫幾乎一樣。有2021的經驗，感覺可以處理，但是會非常、非常緊張。「辛苦了，請大家一起節約用水！」
天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 很多朋友關心南部何時有雨到，「但到月底還是不樂觀」。
今天逐步轉偏東風，也將回溫，將一天比一天回溫。彭啟明說，周五、周六、下周日有點變化，但這種變化變動度頗高，只能滾動的來看，而且不同預測的差異程度很大，長期看趨勢，詳細的資料只能兩三天逐步看，這就是春天。
氣象局說，25日周六起東北季風增強，迎風面的北部、東北部天氣轉涼；北部及東半部地區降雨機率提高，其他地區雲量增多。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，25日起至28日鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，仍有不確定性，需持續觀察。綜合各國最新模式的模擬，此波降雨可望為北部帶來相對較明顯的雨量，但若期待一波降雨，即能解決全台的缺水，那就不太實際了。
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