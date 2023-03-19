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北部零星飄雨明起逐日回暖 吳德榮：下周末鋒面雨帶觸台

聯合報／ 記者胡瑞玲楊德宜／台北即時報導
北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。本報資料照片
北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。本報資料照片

今天仍受微弱東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；今天北台灣氣溫略升，中南部白天微熱，日夜溫差大。北部15至23度，中部15至30度，南部17至31度，東部16至29度。

他說，今晚、明晨北方有雲系接近，桃園以北偶有零星飄雨的機率。

吳德榮表示，明天白天起至周五南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金馬易有霧。周三至周五暖熱如夏，各地區的最高氣溫將升至32度至34度，台東地區因氣流過山、沉降增溫，氣溫會升得更高。

吳德榮說，25日周六起至28日鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，由於是第7至10天的模擬，降雨的時空分布，有較大的不確定性，模式亦不斷調整，需持續觀察。

他說，綜合各國最新模式的模擬，此波降雨可望為北部帶來相對較明顯的雨量，但若期待一波降雨，即能解決全台的缺水，那就不太實際了。

吳德榮 東北季風

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